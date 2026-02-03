دراسة تربط بين فيتامين B1 وتسارع حركة الأمعاء

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون إسبان عن ارتباط واضح بين تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B1 (الثيامين) وزيادة سرعة حركة الطعام داخل الأمعاء، وذلك ضمن مشروع بحثي واسع يهدف إلى تحديد الجينات المؤثرة في وظائف الجهاز الهضمي

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات 260 ألف مشارك، وتبيّن للباحثين أن نوعين من الجينات يتحكمان في عملية نقل الثيامين داخل الجسم، وأن ارتفاع استهلاكه يرتبط بزيادة عدد مرات الإخراج، كما أكدت نتائج إضافية مستندة إلى بيانات 98,500 شخص، العلاقة المباشرة بين الثيامين ونشاط حركة الأمعاء.

وأظهرت النتائج أيضًا فاعلية مكملات الثيامين في التخفيف من التهابات الأمعاء، فيما يخطط الباحثون لدراسات مستقبلية للتحقق من إمكانية استخدام مكملات فيتامين B1 كنهج غذائي موجّه لتحسين اضطرابات حركة الأمعاء وأعراض القولون العصبي لدى الأشخاص ذوي القابلية الوراثية.

ويتوفر فيتامين B1 في مجموعة واسعة من الأطعمة مثل المكسرات، وبذور عباد الشمس، والبقوليات، واللحوم، والأسماك، ويُعد عنصرًا أساسيًا في مساعدة الجسم على تحويل الغذاء إلى طاقة.

أخبار24