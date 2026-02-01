ارتفاع قياسى فى سعر البيض بالمكسيك يضغط على ميزانيات الأسر والمطاعم

يشهد سعر البيض في المكسيك ارتفاعًا مستمرًا منذ أشهر، ما أثار قلق الأسر والتجار على حد سواء، ومع كونه أحد المنتجات الأساسية في سلة الغذاء، أصبح للبيض تأثير مباشر على الاقتصاد اليومي للعديد من الأسر، لا سيما تلك ذات الدخل المحدود.

ارتفاع قياسى فى أسعار البيض

وأشارت صحيفة الكوميرثيو إلى أن سعر الكيلوجرام وصل فى بعض المناطق إلى 50 بيزو مكسيكى مقارتة بأسعار أقل بكثير العام الماضى، نتيجة تضافر عدة عوامل اقتصادية ومناخية ولوجستية أثرت على العرض والطلب.

أسباب ارتفاع الاسعار

من أبرز هذه العوامل التضخم العام، وتفشي أمراض الدواجن التي أجبرت المزارع على إعدام أعداد كبيرة من الطيور، ما خفض الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والوقود، بالإضافة إلى غلاء الأعلاف المستخدمة لتغذية الدواجن.

ولم يقتصر تأثير هذه الزيادة على الأسر فقط، بل امتد إلى المطاعم الصغيرة والفندقية التي تعتمد على البيض كمكوّن رئيسي في العديد من أطباقها، واضطرت بعضها لتقليل الحصص أو تعديل قوائم الطعام لتجنب رفع الأسعار، ما خلق تأثيرًا متسلسلًا في قطاع الأغذية.

ويعد البيض المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للأسر ذات الدخل المحدود، لذا أدى الارتفاع بنسبة تتجاوز 30% إلى تقليص الاستهلاك أو الاستغناء عنه، ما يؤثر على جودة التغذية.

أبرز التوقعات

من المتوقع أن يبدأ السعر في الاستقرار بحلول نهاية النصف الثاني من العام، إذا تحسنت ظروف الإنتاج واحتوت الحكومة التضخم ودعمت المنتجين. كما يلجأ المستهلكون إلى شراء البيض من الأسواق المحلية والتعاونيات لتخفيف العبء المالي وتقليل تأثير الوسطاء على الأسعار.

ويرى خبراء أن استمرار أي أزمات مناخية أو تفشي أمراض الدواجن قد يبقي الأسعار مرتفعة، ما يجعل متابعة السوق واتخاذ تدابير وقائية أمرًا ضروريًا لضمان توفر البيض بأسعار معقولة.

اليوم السابع