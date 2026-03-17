دراسة : الأطعمة فائقة المعالجة تهدد كثافة العظام

أظهرت دراسة حديثة أن الإفراط في تناول الأغذية فائقة المعالجة لا يقتصر ضرره على الصحة العامة، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على صحة العظام ويزيد من احتمالات الإصابة بالكسور.

وكشف فريق بحثي مشترك من جامعات في الصين والولايات المتحدة، من بينها هارفارد وتولان وسون يات سين وساوثرن ميديكال، أن الأشخاص الذين يكثرون من تناول هذه الأطعمة يعانون من تراجع في كثافة المعادن بالعظام، خاصة في منطقة الورك وأسفل العمود الفقري.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في الدورية العلمية British Journal of Nutrition، على تحليل بيانات غذائية وصحية لأكثر من 160 ألف شخص في بريطانيا على مدار 12 عامًا، حيث تبين أن المشاركين يستهلكون في المتوسط نحو 8 أصناف يوميًا من الأطعمة فائقة المعالجة.

وأوضحت النتائج أن إضافة ثلاثة أصناف يومية من هذه الأطعمة، مثل الوجبات المجمدة أو الحلويات المصنعة أو المشروبات الغازية، يزيد من خطر الإصابة بكسور الورك بنسبة 10.5%.

وتُعرف الأطعمة فائقة المعالجة بأنها منتجات صناعية تحتوي على نسب مرتفعة من الملح والسكريات والدهون غير الصحية، وتشير دراسات إلى أنها تمثل نحو 55% من إجمالي السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال والشباب.

