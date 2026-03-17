6 عادات يوصى بتجنبها في المساء لحماية القلب

بعد سنوات طويلة من تعامله مع مرضى الأزمات القلبية، كشف طبيب قلب عن مجموعة من العادات اليومية التي يتجنبها مساءً، محذراً من أن بعض السلوكيات الليلية قد تؤثر سلباً على صحة القلب دون أن ينتبه كثيرون.

وبحسب ما نشره موقع CNBC ونقلته تقارير صحية، فإن الطبيب أشار إلى أن العادات المسائية تلعب دوراً مهماً في صحة القلب، خاصة أنها تؤثر في النوم والهرمونات وضغط الدم.

تجنب الوجبات الثقيلة ليلاً

وينصح الطبيب بعدم تناول وجبات دسمة أو ثقيلة في وقت متأخر من المساء، لأن الجهاز الهضمي يظل نشطاً في وقت يحتاج فيه الجسم إلى الراحة، ما يزيد الضغط على القلب. وتشير تقارير طبية إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر قد يجعل القلب يعمل بجهد أكبر بدلاً من الدخول في مرحلة التعافي الليلي.

الابتعاد عن الكافيين

ومن العادات التي يحرص الطبيب على تجنبها أيضاً تناول القهوة أو المشروبات المنبهة مساءً، إذ يمكن أن ترفع ضغط الدم أو تعطل النوم أو تؤثر في انتظام ضربات القلب.

تجنب الشاشات قبل النوم

ويشدد الطبيب على أهمية الابتعاد عن الشاشات الإلكترونية في وقت متأخر، لأن التعرض للضوء الأزرق يربك الساعة البيولوجية ويزيد إفراز هرمونات التوتر ويقلل جودة النوم.

عدم ممارسة نشاط بدني مكثف قبل النوم

رغم أهمية الرياضة، فإن ممارستها في وقت متأخر من الليل قد تؤدي إلى تنشيط الجسم بشكل مفرط، ما يعيق الاسترخاء ويؤثر في النوم.

الابتعاد عن التوتر والانشغال الذهني

كما يشير الطبيب إلى ضرورة تجنب النقاشات الحادة أو التفكير المفرط قبل النوم، لأن ذلك يرفع مستويات هرمون الكورتيزول ويمنع الجسم من الدخول في حالة الراحة.

الحفاظ على روتين هادئ قبل النوم

وبدلاً من هذه العادات، ينصح الطبيب بتبني روتين مسائي هادئ، مثل تناول عشاء خفيف وتقليل الإضاءة والاسترخاء قبل النوم .

ويوضح الأطباء أن فترة الليل هي الوقت الذي يدخل فيه الجسم في مرحلة الإصلاح والتجدد، حيث ينخفض ضغط الدم وتتباطأ ضربات القلب.. لكن العادات غير الصحية قد تعطل هذه العملية، ما يؤدي مع الوقت إلى زيادة الالتهابات واضطراب الهرمونات وارتفاع خطر أمراض القلب.

ويؤكد الخبراء أن التغييرات البسيطة في نمط الحياة، خاصة في المساء، يمكن أن يكون لها تأثير كبير في الوقاية من أمراض القلب وتحسين الصحة العامة.

العربيه نت