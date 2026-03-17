ابتكار علاج لسرطان القناة الصفراوية من الحليب

ابتكر باحثون في مركز “Mayo Clinic” الطبي الأمريكي، طريقة علاجية جديدة تساعد في استهداف سرطان القنوات الصفراوية العدواني باستخدام جسيمات نانوية مشتقة من الحليب لنقل العلاج مباشرة إلى الخلايا السرطانية، لتحسين توصيل العلاجات الجينية بدقة إلى الورم.

وتعتمد الطريقة الجديدة على استخدام جسيمات دهنية صغيرة مشتقة من الحليب تعمل كحامل طبيعي للعلاج داخل الجسم، من خلال تحميلها بجزيئات علاجية من نوع siRNA وربطها بجزيئات استهداف خاصة تسمى aptamers، للتعرف على الخلايا السرطانية والارتباط بها ثم إيصال العلاج الجيني مباشرة إليها.

ويساعد هذا النهج على إسكات الجينات التي تدعم نمو الورم أو تعديل الاستجابة المناعية ضد الخلايا السرطانية، لتقليل نشاط الورم وتعزيز استجابة الجهاز المناعي للخلايا السرطانية، كما يمكن استخدام هذه الجسيمات الحيوية كمنصة لنقل علاجات RNA بدقة عالية.

ويُعد سرطان القنوات الصفراوية (Cholangiocarcinoma) من السرطانات النادرة ذات معدلات البقاء المنخفضة وخيارات العلاج المحدودة، حيث تمثّل هذه التقنية خطوة واعدة نحو تطوير علاجات أكثر دقة وفعالية مستقبلًا، رغم أن العمل ما يزال في مرحلة البحث والتطوير.

