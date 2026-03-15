طبيبة تفند خرافة شائعة حول فوائد النبيذ

أفادت الدكتورة مارينا ساونوفا، طبيبة نفسية وأخصائية إدمان، أن الاعتقاد السائد بأن النبيذ يساهم في خفض مستوى الكوليسترول هو معلومة خاطئة.

ووفقا للدكتورة ساونوفا، يلحق الاستهلاك المنتظم للنبيذ ضررا أكبر من أي فائدة محتملة بالجسم.

وأوضحت الخبيرة أن الفوائد المحتملة للنبيذ الأحمر تقتصر على الاستهلاك العَرَضي والمعتدل، مثل كأس واحد شهريا، شريطة عدم وجود موانع مثل الحمل أو أمراض الكبد أو القلب والأوعية الدموية. في هذه الحالة، يمكن لمضادات الأكسدة أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتحسن بشكل طفيف مستويات الدهون في الدم، إلا أن التأثير عمليا ضئيل ولا يبرر مخاطر الاستهلاك المنتظم.

وحذرت الطبيبة من أنواع النبيذ الخفيفة ونبيذ الفاكهة، إذ يمكن أن تؤثر سلبا على الجهاز الهضمي والقلب والدماغ والغدد الصماء. على الرغم من اعتبار هذه المشروبات آمنة نظرا لأصلها الطبيعي، تشير الدراسات إلى أنها تحتوي على تركيزات عالية من السكر والإيثانول، مما يزيد العبء على الكبد والبنكرياس.

كما أظهرت الدراسات على استقلاب الكحول والسكر أن الجمع بين الإيثانول والكربوهيدرات سهلة الهضم يزيد من خطر الإصابة بـ مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومقاومة الأنسولين، والسمنة، حتى عند الاستهلاك المعتدل. وأضافت أن نبيذ الفاكهة غالبا ما يسبب ارتفاعا أسرع في نسبة السكر بالدم مقارنة بالنبيذ الخالي من السكر، مما يزيد من الإجهاد التأكسدي والتهاب الأوعية الدموية.

