تطوير تقنية سريرية لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال

ابتكر باحثون من مركز سرطان الأطفال التابع لمستشفى سيدني للأطفال، بالتعاون مع جامعة جنوب أستراليا، تقنية سريرية متقدمة لعلاج أورام دماغ الأطفال، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أستراليا والعالم.

وأوضح المشرف على فريق البحث البروفيسور ديفيد زيغلر، أن التقنية تعتمد على لقاحات شخصية بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، تُصمَّم خصيصًا لكل مريض استنادًا إلى البصمة الجينية الخاصة بورم الدماغ لديه؛ بما يمكّن الجهاز المناعي من التعرّف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بدقة أعلى، مع تقليل الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالأنسجة السليمة.

وبيّن أن هذه التقنية تستهدف أورامًا دماغية نادرة وشديدة الخطورة لدى الأطفال، وفي مقدمتها ورم الدِّبقي الجسري المنتشر (DIPG)، الذي يُصاب به نحو 20 طفلًا سنويًا في أستراليا.

وأشار إلى أن التجربة تُجرى ضمن برنامج بحثي يحمل اسم (PanDEV-VAX)، وقد حصل على تمويل بقيمة 2.57 مليون دولار أسترالي من صندوق (Medical Research Future Fund)؛ دعمًا للأبحاث السريرية المتقدمة في مجال أورام دماغ الأطفال.

من جانبها، أوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، د. تيسا غارجِت، أن هذه التجربة تفتح آفاقًا جديدة أمام توظيف العلاج المناعي المخصص في علاج أورام الدماغ لدى الأطفال، معربة عن أملها في أن تسهم نتائجها في إحداث تحول نوعي في خيارات العلاج المتاحة مستقبلًا لعلاج أورام الدماغ لدى الأطفال.

