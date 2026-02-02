علماء روس يبتكرون جزيئات جديدة تهدف لعلاج القلق بطريقة دقيقة

تمكن علماء جامعة جنوب الأورال من تركيب جزيئات جديدة قادرة على الارتباط ببروتين دماغي رئيسي مسؤول عن تنظيم المزاج لدى البشر، وقد تشكل أساسا لتطوير أدوية انتقائية مضادة للقلق.

أكد مصدر في جامعة جنوب الأورال أن البروتين الدماغي الرئيسي SERT (ناقل السيروتونين) مسؤول عن تنظيم المزاج البشري، وقد تمكن علماء الجامعة من تركيب جزيئات جديدة ذات تأثير انتقائي مضاد للقلق طويل الأمد. نظريا، قد يشكل هذا المركب الكيميائي أساسا لأول دواء من نوعه مضاد للقلق.

وأوضح المصدر أن فريق مختبر بحوث علم الأمراض الجهازية والأدوية المتقدمة بالجامعة أجرى الدراسة على مرحلتين باستخدام نماذج حيوانية، لتأكيد خصائص المادة الجديدة.

وقالت ماريا كوميلكوفا، كبيرة الباحثين في المختبر: “في المرحلة الأولى، درسنا تأثير الجزيئات على أسماك الزيبرا (Zebra danio). وظهرت نتائج واضحة، إذ أصبحت الأسماك التي كانت تعاني من الإجهاد أكثر هدوءا وأظهرت سلوكا استكشافيا طبيعيا. وبمساعدة النمذجة الحاسوبية واختبارات الأسماك، اخترنا من بين عشرات الجزيئات الافتراضية جزيئا واعدا”.

وأضافت كوميلكوفا أن المرحلة الثانية شملت اختبارات على الثدييات، باستخدام سلالة فريدة من فئران المختبر ذات استعداد وراثي لحالات مشابهة للاكتئاب البشري. وأظهرت التجارب أن المادة المختارة تخفف القلق بفعالية دون أن تؤثر على أعراض الاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن المرحلة التالية تشمل دراسة حركة المادة في الجسم، بما في ذلك امتصاصها وانتشارها وإخراجها، إضافة إلى دراسة السمية التناسلية ومدة تأثيرها، وبعد استكمال هذه الدراسات ستبدأ الاختبارات السريرية.

المصدر: تاس