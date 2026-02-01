«كهرباء في أطرافك».. 5 علامات صامتة تخبرك أن أعصابك في خطر ولا يجب تجاهلها

يعاني كثيرون بصمت، إحساس الحرقان أو التنميل أو ما يُعرف بـ«الوخز كالإبر» في القدمين، وغالباً ما يتم تجاهل هذه الأعراض، باعتبارها أمراً عابراً.

لكن الحقيقة الطبية تؤكد أن أمراض الأعصاب لا تظهر فجأة، بل تبدأ بإشارات تحذيرية بسيطة تتطور تدريجياً لتؤثر في المشي، النوم، وجودة الحياة بشكل عام.

وهناك خمس علامات شائعة تنذر بأن هناك خللاً في الأعصاب بحسب موقع Health Line.

1- التنميل المستمر: إنذار مبكر لا يجب الاستهانة به

يُعد التنميل أو الشعور بوخز يشبه «سير النمل» في القدمين من أكثر العلامات المبكرة شيوعاً.

في البداية قد يظهر ويختفي، لكنه مع الوقت يصبح أكثر تكراراً وانتشاراً.

وتعمل الأعصاب كشبكة كهربائية دقيقة، وعندما تتعرض للتلف تبدأ الإشارات في الخلل، ما يسبب هذه الأحاسيس غير الطبيعية.كثير من المرضى يلاحظون تفاقم التنميل ليلاً، لدرجة إيقاظهم من النوم، وهو مؤشر واضح على أن الأعصاب تتعرض لإجهاد حقيقي.

2- الألم الناري: حرارة في القدمين دون سبب واضح

يشكو بعض المصابين من ألم حارق يوصف وكأن القدمين «مشتعلتان»، خاصة في المساء أو بعد بذل مجهود بدني.

وقد يتراوح هذا الألم بين انزعاج بسيط إلى ألم شديد يعوق النوم.

في حال ترك هذا العرض دون علاج، غالباً ما يزداد سوءاً مع مرور الوقت، ما يشير إلى اتساع نطاق تلف الأعصاب.

3- صدمات كهربائية مفاجئة: ألم خاطف يوقفك مكانك

إذا شعرت يوماً بآلام مفاجئة تشبه الصعقة الكهربائية في القدمين أو الساقين، فقد يكون ذلك علامة واضحة على اعتلال الأعصاب.

تحدث هذه الصدمات نتيجة خلل في الإشارات العصبية، وقد تظهر دون أي مقدمات، ما يؤثر على المشي والحركة اليومية. ومع الإهمال، تصبح أكثر تكراراً وحدة.

4- برودة مؤلمة: عندما تصبح القدم «باردة» حتى في الصيفلا يقتصر اعتلال الأعصاب على الحرقان فقط، بل قد يظهر في صورة إحساس بالبرودة الشديدة أو التنميل الكامل.

الأخطر هنا هو فقدان الإحساس، لأنه يمنع المصاب من ملاحظة الجروح أو القروح الصغيرة.

يزيد هذا الأمر خطر العدوى ومضاعفات القدم، كما يرفع احتمالات السقوط بسبب ضعف الإحساس بالتوازن.

5- ضعف العضلات: صعوبة في المشي والأنشطة اليومية

تتحكم الأعصاب في حركة العضلات، ومع تلفها قد يشعر المريض بضعف عام أو صعوبة في الحفاظ على التوازن.

التعثر المتكرر أو صعوبة صعود السلالم قد يكون مؤشراً مبكراً لا يجب تجاهله.

ومع الوقت، قد تتحول المهام اليومية البسيطة إلى تحدٍ حقيقي.

لماذا يُحدث العلاج المبكر فرقاً كبيراً؟تلف الأعصاب حالة متدرجة، أي أنها تزداد سوءاً إذا لم تُعالج.

لكن التدخل المبكر قد يساعد على حماية الأعصاب المتبقية وتحسين الأداء الوظيفي وتقليل الألم.

لا تتجاهل الرسائل التي يرسلها جسدك

إذا كنت تعاني تنميلاً، حرقان، برودة، أو آلام غير مبررة في القدمين، فأنت لست وحدك.

اعتلال الأعصاب لا يختفي من تلقاء نفسه، لكن العلاج المناسب في الوقت المناسب، يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً.

صحيفة الخليج