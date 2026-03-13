تجربة سريرية تظهر فوائد اللوز للمصابين بالسمنة

أظهرت دراسة أجراها علماء جامعة ميسوري أن تناول اللوز يوميا قد يقلل من مستويات الجزيئات الالتهابية في أجسام الأشخاص المصابين بالسمنة.

وأفادت مجلة “Nutrients” أن الدراسة السريرية استمرت ستة أسابيع وشملت 69 بالغا يعانون من السمنة، تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عاما، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين. تناولت المجموعة الأولى 57 غراما من اللوز يوميا، بينما تناولت المجموعة الثانية وجبة خفيفة من البسكويت تحتوي على سعرات حرارية مماثلة. واستمر جميع المشاركين في اتباع نظامهم الغذائي ونمط حياتهم المعتاد.

وأظهرت التحاليل بعد ستة أسابيع انخفاض مستويات العديد من الجزيئات الالتهابية في الدم لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز بانتظام، وهي: إنترلوكين-6 (IL-6)، وعامل نخر الورم ألفا (TNF-α)، وإنترفيرون غاما (IFN-γ)، المرتبطة بالالتهاب المزمن الذي غالبا ما يصاحب السمنة ويزيد من خطر الإصابة بداء السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير يذكر على وزن الجسم أو مستوى سكر الدم أو الكوليسترول أو ضغط الدم خلال فترة التجربة.

ووفقا للباحثين، يُعزى التأثير المضاد للالتهاب إلى احتواء اللوز على دهون غير مشبعة، وألياف غذائية، وفيتامين “E”، وعدد من المعادن التي تدعم جهاز المناعة وتخفف الالتهاب.

ويشير الباحثون إلى أن إدراج اللوز في النظام الغذائي قد يكون نهجا غذائيا بسيطا للحد من الالتهاب المرتبط بالسمنة، إلا أن تأكيد هذا التأثير يتطلب إجراء دراسات طويلة الأمد وواسعة النطاق.

