6 طرق صحية لتناول المكسرات وتقليل خطر أمراض القلب

أبرز تقرير صحي منشور على موقع “Very Well Health” أن المكسرات تُعد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهي تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن والدهون غير المشبعة والمركّبات النباتية التي تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي.

وأشار التقرير إلى أن زيادة استهلاك المكسرات ترتبط بشكل مستمر بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الشريان التاجي، والوفاة لأي سبب.

حفنة يومية.. 28 غرامًا تكفي

يوصي التقرير بتناول حوالي 28 غرامًا من المكسرات يوميًا، مستشهدًا بدراسة شاملة تربط هذا المقدار بانخفاض بنسبة 20% في أمراض القلب والوفاة، وانخفاض بنسبة 10% في وفيات السرطان مقارنة بعدم تناول المكسرات.

ونظرًا لارتفاع السعرات الحرارية في المكسرات، إذ تحتوي الأونصة الواحدة على نحو 120 إلى 160 سعرة حرارية حسب النوع، ينصح التقرير بالتحكّم في الكمية لتجنّب زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

بديل صحي للوجبات الخفيفة

يذكر التقرير أنه يمكن استبدال رقائق البطاطس والحلوى بالمكسرات، للاستفادة من الألياف والدهون الصحية، مع تقليل الصوديوم والسعرات الحرارية الزائدة.

وأظهرت دراسة عشوائية أن الأشخاص الذين تناولوا المكسرات أبلغوا عن انخفاض الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والوجبات السريعة، وتحسّن جودة نظامهم الغذائي بشكل عام.

اختر المكسرات الأقل معالجة

تشير الأدلة المجمّعة إلى أن المكسرات النيئة أو المحمّصة تحميصًا جافًا (من دون إضافة زيوت)، والمملحة قليلًا، يمكن أن تحافظ على فوائدها القلبية.

ويحذّر التقرير من المكسرات المنكّهة بشدة أو المغلّفة، إذ قد تحتوي على كميات إضافية من الصوديوم والسكر والدهون غير الصحية.

اجعلها جزءًا من نظامك الغذائي

يشير التقرير إلى أهمية إدراج المكسرات ضمن أنماط غذائية غنية بالنباتات، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

ويقترح إضافة المكسرات إلى دقيق الشوفان، والسلطات، والزبادي، وأطباق الحبوب، للاستفادة منها ضمن وجبات رئيسية أو خفيفة متوازنة.

نوّع بين أنواع المكسرات

في تجربة استمرت 16 أسبوعًا، لوحظ انخفاض في نسبة الدهون في الجسم، وانخفاض في ضغط الدم الانبساطي لدى مجموعة تناولت مزيجًا من المكسرات مقارنة بمجموعة تناولت المعجنات المالحة.

ويؤكد التقرير أن أنواع المكسرات المختلفة توفر مزيجًا متنوعًا من العناصر الغذائية، ما يجعل التنويع بينها خيارًا صحيًا أفضل.

الحساسية المحتملة.. وتنويعات آمنة

يحذّر التقرير من أن بعض الأشخاص يعانون حساسية تجاه المكسرات الشجرية، وقد تصل المضاعفات في بعض الحالات إلى صدمة تهدد الحياة.

ويقترح التقرير استخدام بعض البذور مثل الشيا والكتان واليقطين ودوار الشمس كبدائل محتملة للمكسرات، مع ضرورة استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إدخالها إلى النظام الغذائي.

