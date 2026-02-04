مستشفى بحري التعليمي يشهد إجراء جراحات تجميلية متقدمة لآثار الحروق والجروح

يواصل مستشفى بحري التعليمي تقديم خدماته الطبية المتخصصة في مجال جراحة التجميل، حيث أجرى اليوم مستر طلال جرقندي أخصائي جراحة التجميل، عددًا من العمليات الجراحية التجميلية لعلاج آثار الحروق والجروح، باستخدام تقنيات طبية حديثة تسهم في تحسين المظهر الوظيفي والشكلي للمصابين.

وأكد مستر طلال جرقندي أن جراحات ترميم آثار الحروق والجروح تُعد من العمليات الدقيقة التي تتطلب خبرة عالية وتقييمًا شاملًا للحالة، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه التدخلات الجراحية لا يقتصر على الجانب التجميلي فحسب، بل يمتد ليشمل تحسين الحركة، واستعادة الوظيفة، ودعم الجانب النفسي للمريض.

وأوضح أن مستشفى بحري التعليمي يضم كادرًا مؤهلًا وبيئة طبية داعمة تمكن من إجراء مثل هذه العمليات بكفاءة، مشيدًا بالتعاون بين الأقسام المختلفة لضمان تقديم خدمة طبية متكاملة وآمنة للمرضى.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المستشفى المتواصلة للارتقاء بالخدمات الصحية التخصصية وتوفير جراحات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

