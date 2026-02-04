ولي العهد و أردوغان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض مساء اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية، وعقد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان جلسة مباحثات رسمية.

ورحب ولي العهد بالرئيس التركي في المملكة، فيما عبر الرئيس التركي عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وقد جرى استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ووزير الاستثمار م.خالد الفالح، ووزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.

فيما حضر من الجانب التركي، وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقتار، ووزير الشباب والرياضة السيد عثمان أشقين باك، ووزير المالية والخزانة السيد محمد شيمشك، ووزير الدفاع الوطني السيد ياشار غولر، ووزير الصحة السيد كمال ميميش أوغلو، ووزير الصناعة والتكنولوجيا السيد محمد فاتح كاجير، ووزير التجارة السيد عمر بولات، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية السيد أفكان آلا، وعضو البرلمان السيد عصمت بيويكاتامان، وسفير تركيا لدى المملكة أمر الله اشلر، ورئيس الاستخبارات الوطنية السيد إبراهيم كالن، ورئيس الصناعات الدفاعية هالوك غورغون، ورئيس الاتصالات الرئاسي برهان الدين دوران، ومدير مكتب رئيس الجمهورية السيد حسن دوغان، وكبير مستشاري الرئاسة السيد عاكف تشاغطاي كيليتش.

