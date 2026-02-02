ترامب يهدد مقدّم احتفال توزيع جوائز غرامي بمقاضاته

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، مقدم الاحتفال الـ68 لتوزيع جوائز غرامي، الفكاهي تريفور نوا، بمقاضاته بسبب كلام له عن قضية إبستين خلال توليه تقديم الحدث الذي شهد انتقادات لاذعة لسياسة البيت الأبيض ضد الهجرة.

وكتب الرئيس على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال” مباشرة بعد انتهاء الاحتفال في لوس أنجلوس: “لقد أدلى تريفور نوا بكلام مغلوط في شأني إذ قال إن دونالد ترامب وبيل كلينتون قضيا وقتا في جزيرة إبستين. هذا غير صحيح!!!”.

وأضاف ترامب: “لا أستطيع التحدث نيابةً عن بيل، لكنني لم أزر جزيرة إبستين قط، ولا حتى أي مكان قريب منها، وحتى هذا التصريح الكاذب والمُشين الليلة، لم يتهمني أحد بأني ذهبت إلى هناك، ولا حتى وسائل الإعلام التي تنشر ادعاءات كاذبة”

وتابع ترامب مهددا: “الأجدر بهذا الفاشل نوا أن يستعلم بشكل صحيح وبسرعة. يبدو أنني سأرسل المحامين لمقاضاة هذا المُقدِّم المثير للشفقة، والعديم الموهبة، والغبي تماما، ومطالبته بتعويض مالي كبير

وتوجّه إليه بالقول “استعد يا نوا، سأتسلى معك!”.

وكان تريفور نوا تحدّث عن ترامب وإبستين بعد تسلّم بيلي إيليش جائزة غرامي لأفضل أغنية عن “وايلد فلاور” Wildflower.

وقال “تهانينا يا بيلي إيليش! هذا النوع من جوائز غرامي يطمح إليه جميع الفنانين، تماما كما يطمح ترامب إلى غرينلاند. وهذا منطقي، لأنه منذ رحيل إبستين، يحتاج إلى جزيرة جديدة ليقضي فيها وقته مع بيل كلينتون”.

سكاي نيوز