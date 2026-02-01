ترامب يرحب بالاستثمارات الصينية والهندية فى قطاع النفط الفنزويلى

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بالاستثمارات الصينية والهندية في قطاع النفط الفنزويلي.

وقال ترامب للصحفيين ، خلال رحلة جوية إلى منتجع مارالاجو على متن طائرة الرئاسة الليلة الماضية ، “إن الصين مرحب بها وستبرم صفقة نفط كبيرة” .. مضيفًا أن واشنطن تعمل أيضًا مع الهند على إبرام صفقة لشراء النفط الفنزويلي بدلاً من شرائه من إيران..مؤكدًا أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للصفقة، حسبما أوردت شبكة (بلومبرج) الأمريكية.

وقد فرض ترامب في مارس عام 2025 رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، بما في ذلك الهند فيما رفعت الحكومة الأمريكية مؤخرًا بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي لتسهيل بيع النفط الخام الأمريكي.

اليوم السابع