إنستغرام تطور خيار مغادرة “الأصدقاء المقربين”

تعمل منصة إنستغرام على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مغادرة قوائم “الأصدقاء المقربين” لدى الآخرين بشكل ذاتي، في خطوة تعزز خصوصية المستخدم وتمنحه تحكماً أكبر في دوائر تواصله داخل التطبيق.

وتمثل الميزة الجديدة تحولاً في طريقة إدارة قوائم “الأصدقاء المقربين”، إذ لم يعد صاحب الحساب وحده المتحكم في الإضافة أو الإزالة، ما يعزز حماية الخصوصية عند مشاركة محتوى خاص مع دائرة محدودة من المتابعين.

وأوضحت شركة ميتا أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى دون تحديد موعد لاختبارها أو إطلاقها، فيما لم تُحسم بعد تفاصيل عملها التقنية، مثل ما إذا كان صاحب القائمة سيتلقى إشعاراً عند مغادرة أحد الأشخاص لها.

ويأتي هذا التحديث ضمن جهود إنستغرام لتعزيز تحكم المستخدمين في ظهورهم وتفاعلاتهم، خاصة عند مشاركة محتوى خاص، ويكتسب أهمية إضافية لدى المستخدمين العرب الذين يعتمدون على قوائم “الأصدقاء المقربين” لمشاركة محتوى اجتماعي وعائلي محدود، ما يمنحهم مرونة أكبر في إدارة الخصوصية داخل التطبيق

