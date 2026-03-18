زيادة سرعات الإنترنت بمكة 19% خلال رمضان

كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان لعام 1447هـ، مؤكدة تحقيق شبكات الاتصالات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أداءً متقدمًا خلال الفترة من 1 إلى 27 رمضان.

وأوضحت الهيئة أن سرعات الإنترنت المتنقل شهدت نموًا ملحوظًا؛ إذ بلغت في مكة المكرمة 234 ميجابت/ث بزيادة 19% مقارنة بالعام الماضي، فيما وصلت في المدينة المنورة إلى 318 ميجابت/ث بارتفاع نسبته 17%.

كما ارتفع معدل استهلاك البيانات اليومية للفرد ليصل إلى 1297 ميجابايت في مكة المكرمة، و1828 ميجابايت في المدينة المنورة، متجاوزين ما يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي.

وفي جانب المكالمات، سجلت مكة المكرمة أكثر من 378 مليون مكالمة محلية و44 مليون مكالمة دولية، بينما شهدت المدينة المنورة أكثر من 238 مليون مكالمة محلية و22 مليون مكالمة دولية خلال الفترة ذاتها.

وتؤكد هذه المؤشرات جاهزية البنية التحتية للاتصالات وقدرتها على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد الزوار خلال الشهر الفضيل، مع استمرار تقديم خدمات رقمية موثوقة تلبي احتياجات المستخدمين.

