توتر جديد.. رد إيراني رسمي حاد على وجود المقاتلات المصرية في الإمارات

وصفت إيران وجود المقاتلات المصرية في الإمارات بأنه “وجود قوات أجنبية” معتبرة أنه يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في أول تعليق رسمي إيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي يوم الاثنين: “علاقتنا مع مصر تقوم على الاحترام المتبادل وأي تدخل من شأنه الإضرار بأمن المنطقة مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءه”.

وأضاف بقائي: “الأمن القائم على وجود قوات أجنبية في المنطقة لن يؤدي إلا إلى زيادة حالة انعدام الأمن وتفاقمها”.

جاءت تصريحات بقائي بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية، الخميس الماضي أن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاما بزيارة تفقدية إلى مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في دولة الإمارات.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن نشر مقاتلات مصرية من طراز “رافال” الفرنسية على الأراضي الإماراتية في إطار تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة.

يأتي هذا التحرك العسكري في سياق تصاعد التوتر بين إيران ودول الخليج، بعد هجمات إيرانية بمسيرات وصواريخ استهدفت مواقع في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر.

وتتمتع مصر والإمارات بعلاقات استراتيجية وثيقة على المستويين العسكري والأمني، تشمل تدريبات مشتركة وتبادل خبرات وتعاونا في مواجهة التهديدات الإقليمية، في الوقت ذاته تمتلك مصر أسطولا حديثا من مقاتلات رافال الفرنسية وتعد قوة جوية رئيسية في المنطقة.

المصدر: RT + مهر الإيرانية