بحجم كلب صغير.. اكتشاف ياقوتة عملاقة فى ميانمار قد تصبح الأغلى فى التاريخ

فى اكتشاف وصفه خبراء الأحجار الكريمة بالاستثنائى، عُثر على ياقوتة عملاقة تزن 11 ألف قيراط داخل وادي موجوك الشهير في ميانمار، وسط توقعات بأن تصبح واحدة من أغلى الأحجار الكريمة التي تم اكتشافها على الإطلاق، وفقا لموقع “ديلى ميل” البريطاني.

ويبلغ وزن الياقوتة نحو 2.2 كيلوجرام، أي ما يعادل تقريبا وزن كلب صغير، ما يجعلها من أضخم أحجار الياقوت المعروفة في العالم.

لون نادر يرفع قيمتها لمستويات خيالية

وبحسب السلطات في ميانمار، تتميز الياقوتة بلون أحمر أرجواني نادر يُعرف باسم “دم الحمام”، وهو من أكثر ألوان الياقوت طلبا وندرة فى سوق المجوهرات العالمية.

ويرى خبراء أن جودة اللون ونقاء الحجر قد يجعلان قيمته تتجاوز أرقامًا قياسية، خاصة أن بعض أنواع الياقوت الفاخر قد تصل قيمتها إلى مليون دولار للقيراط الواحد، ورغم أن الحجر المكتشف أصغر من ياقوتة تاريخية عثر عليها في نفس المنطقة عام 1996 بوزن 21450 قيراطا، فإن السلطات تؤكد أن الياقوتة الجديدة أكثر قيمة بسبب جودتها العالية.

ميانمار.. موطن الياقوت الأغلى في العالم

وتعد ميانمار واحدة من أهم مصادر الياقوت عالميا، حيث تنتج نحو 90% من أجود أنواع الياقوت الطبيعي، خاصة من منطقة موجوك التي تُعرف منذ قرون بأنها كنز الأحجار الكريمة.

ويُعتبر ياقوت دم الحمام تحديدا من أندر الأنواع وأكثرها طلبا، بسبب لونه الأحمر النقي الذى يبدو وكأنه متوهج من الداخل

أحجار بملايين الدولارات

وتاريخيا، بيعت أحجار كريمة أقل حجما من هذه الياقوتة بمبالغ ضخمة في المزادات العالمية ،ففي عام 2022، بيعت ماسة “نجمة ويليامسون الوردية” مقابل نحو 57.7 مليون دولار، بينما حققت ماسة أوبنهايمر الزرقاء أكثر من 57 مليون دولار في مزاد عام 2016.

لذلك، يتوقع مراقبون أن تصل قيمة الياقوتة الجديدة إلى عشرات أو حتى مئات الملايين من الدولارات، إذا تم طرحها للبيع مستقبلا.

اكتشاف وسط منطقة مشتعلة بالحرب

لكن خلف بريق الحجر الثمين، تكمن قصة أكثر تعقيدا، إذ تم العثور على الياقوتة داخل منطقة تشهد صراعات مسلحة.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت مناجم الأحجار الكريمة في ميانمار ساحة صراع على النفوذ والثروة، مع اتهامات باستخدام تجارة الأحجار لتمويل النزاعات المسلحة.

كما دعت منظمات حقوقية عالمية إلى مقاطعة شراء الياقوت المستخرج من ميانمار، معتبرة أن عائداته قد تُستخدم لدعم الحكومة العسكرية.

كنز نادر يشعل الجدل

وبين القيمة الخيالية، والصراعات المحيطة بمكان اكتشافه، تحولت الياقوتة العملاقة إلى حديث العالم، ليس فقط بسبب حجمها المذهل، بل لأنها قد تصبح أغلى حجر ياقوت عرفه التاريخ.

