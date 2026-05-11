جوجل تكشف أسرار أندرويد قبل مؤتمر I/O 2026.. كيفية مشاهدة The Android Show

تستعد شركة جوجل لعقد حلقة جديدة من برنامجها التقني السنوي “The Android Show: Google I/O Edition”، وذلك يوم 12 مايو، قبل انطلاق مؤتمر المطورين Google I/O 2026 رسميًا في 19 مايو، حيث وعدت الشركة بالكشف عن تحديثات مهمة تخص منظومة أندرويد والتقنيات المرتبطة بها.

موعد بث The Android Show وطريقة المشاهدة

أكدت جوجل أن العرض سيكون عبارة عن فيديو مسجل مسبقًا يتم بثه عبر منصة YouTube، وسيتضمن استعراضًا لأبرز المزايا الجديدة القادمة إلى نظام التشغيل أندرويد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تحديثات أخرى تتعلق بالأجهزة والمنصات الذكية التابعة للشركة، ومن المقرر أن يبدأ البث يوم 12 مايو في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، الموافق 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ.

أندرويد الجديد في صدارة الحدث

تشير التوقعات إلى أن جوجل ستكشف خلال الحدث عن لمحة أولى من الإصدار القادم لنظام Android، مع التركيز على تحسينات الذكاء الاصطناعي وتجربة الاستخدام العامة، وهي النقاط التي أصبحت محورًا أساسيًا في مؤتمرات الشركة الأخيرة، كما يُنتظر أن تقدم الشركة تفاصيل إضافية حول مشروع “Aluminum OS”، وهو النظام الذي تعمل عليه جوجل لتوحيد نظامي أندرويد وChromeOS داخل منصة موحدة، في خطوة قد تغيّر مستقبل الأجهزة المحمولة وأجهزة الحاسب التابعة للشركة، وكان “سمير سامات”، رئيس منظومة أندرويد في جوجل، قد أكد لأول مرة العمل على المشروع خلال يوليو الماضي، بينما ظهرت مؤخرًا لقطات مسربة للنظام الجديد عبر تقرير أخطاء تقني، ما زاد من التكهنات حول قرب الإعلان الرسمي عنه.

Android XR قد يخطف الأنظار

ومن المتوقع أيضًا أن تكشف جوجل عن تحديثات جديدة تخص منصة Android XR، وهي المنصة الخاصة بتقنيات الواقع الممتد والواقع المختلط، وكانت الشركة قد استعرضت تحديثًا كبيرًا للمنصة في نهاية عام 2025، لذلك يرى مراقبون أن أي أجهزة جديدة قد يتم الإعلان عنها خلال مؤتمر I/O 2026 ستكون مرتبطة بمنظومة Android XR أكثر من ارتباطها بسلسلة هواتف Google Pixel، ويحمل “The Android Show” هذا العام أهمية خاصة، لأنه يأتي في وقت تتجه فيه جوجل بقوة نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل أنظمتها وخدماتها المختلفة، وهو ما يجعل الحدث فرصة للكشف عن رؤية الشركة المستقبلية لأجهزة أندرويد، والواقع المختلط، وربما شكل أنظمة التشغيل الموحدة في السنوات المقبلة.

