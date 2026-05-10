اليوم العالمى لمرض الذئبة الحمراء يسلط الضوء على مرض مناعى معقد

يحتفل العالم سنويا باليوم العالمى لمرض الذئبة الحمراء فى العاشر من مايو كل عام، بهدف تسليط الضوء على حقيقة أن الأعراض التى قد تبدو عشوائية فى ظاهرها ترتبط فى الواقع بمرض مناعى ذاتى مزمن ومنهك.

ولا تزال الذئبة الحمراء من الأمراض المعقدة التى يساء فهمها على نطاق واسع، سواء من قبل عامة الناس أو حتى بعض المتخصصين فى المجال الطبى، كما أن تشخيص المرض يعد صعبا فى كثير من الأحيان، بسبب تشابه أعراضه مع أعراض أمراض أخرى، بحسب ما ذكر موقع national today.

ويعد الطفح الجلدى الذى يظهر على الوجه، ويشبه أجنحة الفراشة الممتدة على الخدين، من أبرز الأعراض المرتبطة بالمرض.

بداية اليوم العالمى

أسست جمعية الذئبة الكندية اليوم العالمى للذئبة عام 2004 بهدف تعزيز الوعى بهذا المرض النادر الذى قد يترك آثارا مأساوية على المرضى وعائلاتهم.

وشاركت منظمات معنية بمرض الذئبة من 13 دولة فى تنظيم هذا اليوم، حيث دعت الحكومات والسلطات المختصة إلى زيادة تمويل الأبحاث، وتحسين خدمات المرضى، وجمع مزيد من البيانات المتعلقة بمعدلات الإصابة، إلى جانب نشر التوعية بالمرض.

ويركز الاحتفال السنوى على إبراز تأثير الذئبة الحمراء على المصابين حول العالم، مع التأكيد على أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية، وزيادة الأبحاث المتعلقة بالعلاج، وتعزيز التدخل المبكر فى التشخيص والإدارة، إضافة إلى تحسين البيانات الوبائية العالمية الخاصة بالمرض.

طبيعة المرض

يتسبب مرض الذئبة الحمراء فى فرط استجابة الجهاز المناعى، ما يؤدى إلى إنتاج أجسام مضادة تهاجم الخلايا السليمة داخل الجسم، مسببة الألم والالتهاب وتلف الأنسجة.

ورغم أن المرض قد يشكل خطرا على الحياة، فإنه لا يوجد حتى الآن علاج معروف له، كما أن غالبية الناس لا يملكون معرفة كافية بطبيعة الذئبة الحمراء، وغالبا ما يخلطون بينها وبين التهاب المفاصل، رغم اختلاف المرضين بشكل كبير.

ولا يتعرف كثيرون على المرض إلا بعد إصابتهم به أو إصابة أحد معارفهم، وهو ما يسعى اليوم العالمى للذئبة إلى تغييره من خلال زيادة الوعى المجتمعى.

تأثير الجهاز المناعى

فى الظروف الطبيعية، يقوم الجهاز المناعى بإنتاج أجسام مضادة لحماية الجسم من الأجسام الغريبة والعوامل المسببة للأمراض، إلا أن الذئبة الحمراء تؤدى إلى إنتاج أجسام مضادة ذاتية تهاجم الخلايا السليمة بدلا من حمايتها.

وتتسبب هذه الأجسام المضادة الذاتية فى حدوث تهيج وألم وأضرار فى الأنسجة بمختلف أنحاء الجسم، ما يجعل المرض من الحالات الصحية المزمنة التى تتطلب متابعة وعناية مستمرة.

كيف يُصاب المرء بمرض الذئبة؟

من المرجح أن يكون مرض الذئبة ناتجا عن مزيج من العوامل الوراثية والبيئية.

هل يُصنف مرض الذئبة الحمراء كإعاقة؟

وفقا لإدارة الضمان الاجتماعى، قد تمنعك أعراض الذئبة الحادة من الحصول على عمل مربح أو العمل بدوام كامل، مما يجعلها إعاقة.

