بصمة الإصبع أم التعرف على الوجه فى هواتف أندرويد.. أيهما يحمى بياناتك أكثر؟

أصبح أمان الهاتف مسألة يومية تقلق ملايين المستخدمين، خاصة مع الكم الهائل من الصور، الرسائل، والحسابات البنكية التي نحملها في أجهزتنا، من بين الطرق الشائعة لحماية الهواتف على نظام أندرويد، تبرز بصمة الإصبع و التعرّف على الوجه، لكن أيُّهما أكثر أمانًا فعلاً؟

أمان بصمة الإصبع.. قوية لكنه ليست مثالية

تقنية بصمة الإصبع تعتمد على خصائص فريدة لكل شخص، وتخزن بصمتك بشكل آمن داخل معالج الهاتف دون أن يغادر الجهاز، ما يقلل من مخاطر التسريب. هذه التقنية تُعد فعالة جدًا في منع الدخول غير المصرّح به، خصوصًا على الأجهزة التي تستخدم مستشعرات عالية الدقة مثل الموجات فوق الصوتية التي تُكوّن خريطة ثلاثية الأبعاد للبصمة، مما يجعل تقليدها صعبًا للغاية، وغالبًا يحتاج أدوات متقدمة 3D لإنتاج نسخة مزيفة.

مع ذلك، تبقى بصمة الإصبع ليست محصّنة تمامًا، فقد يواجهها المستخدم أحيانًا فشل في القراءة بسبب الأصابع المبتلة أو المتسخة، كما أنها معيار أمان منخفض نسبيًا إذا تم اختراقها عبر وسائل متقدمة جدًا.

التعرّف على الوجه أسرع وأسهل… لكن أحيانًا أقل أمانًا

التعرّف على الوجه يتميز بسرعة كبيرة وراحة للمستخدم، إذ يكفي أن تنظر إلى هاتفك ليتم إلغاء القفل، حتى في الحالات التي يصعب فيها استخدام اليدين مثل أثناء القيادة. وأحدث الأنظمة تستخدم ذكاءً اصطناعيًا لتحديد ملامح الوجه بدقة عالية وتعدل القالب مع مرور الوقت لتحسين الدقة.

لكن في العديد من هواتف أندرويد، يعتمد التعرف على الوجه على الكاميرا الأمامية فقط دون مستشعرات عمق متقدمة، ما يجعله أقل قدرة على تمييز الصور المزيفة أو الوجوه المشابهة، خصوصًا في الإضاءة الصعبة أو مع تغيّر ملامح الوجه. ولهذا السبب، قد يكون التعرف على الوجه خيارًا ملائمًا للراحة أكثر منه خيار أمان قوي لاستخدامات حسّاسة مثل عمليات الدفع البنكي.

العوامل البيئية والخصوصية.. متغيرات تؤثر في الأداء

في الظروف التي تكون فيها الأيدي رطبة أو ملوّثة أو أثناء ارتداء القفازات، قد يتأثر مستشعر بصمة الإصبع ويطلب رمز PIN احتياطيًا. في المقابل، التعرّف على الوجه يتأثر أحيانًا بالإضاءة القوية المباشرة أو الظلام ما لم يستخدم مستشعرات الأشعة تحت الحمراء المتقدمة.

من ناحية الخصوصية، يثير التعرّف على الوجه مخاوف أكبر في بعض الدراسات لأن الوجوه يمكن رؤيتها والتقاطها بسهولة في الأماكن العامة، بينما بصمات الأصابع تبقى مخفية وتتطلب اتصالًا مباشرًا مع الهاتف.

في النهاية، إذا كان هدفك الأمان الأعلى ضد التلاعب والاختراق المحتمل، فإن بصمة الإصبع تبقى الخيار الأكثر موثوقية في أغلب هواتف أندرويد المتوسطة والعالية، خاصة عندما تستخدم مع كلمة مرور قوية كخيار ثانوي. ومع ذلك، تبقى التعرّف على الوجه مريحة جدًا ومناسبة للمواقف اليومية إن لم تكن تتطلب أمانًا فائقًا.

وإن كنت تستخدم بيانات حساسة جدًا، يظل الاعتماد على قفل PIN أو كلمة مرور قوية ثم إضافة أي من الطريقتين البيومتريتين كطبقة إضافية هو الخيار الأمثل لحماية معلوماتك من الاختراق غير المرغوب فيه.

