تراجع الدولار مع ترقب ردّ إيران على المقترح الأميركي

انخفض الدولار، الجمعة، متجهًا لتسجيل تراجع أسبوعي ثانٍ، وسط تفاؤل حذر في الأسواق بإمكانية تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، بعد تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب صمود وقف إطلاق النار رغم تجدد الاشتباكات بين القوات الأميركية والإيرانية.

وتنتظر واشنطن ردًا من طهران على المقترح الأميركي الأخير لإنهاء الحرب في الخليج، فيما ساهم صمود الهدنة وارتفاع أسعار النفط قليلًا في تعزيز الإقبال على المخاطرة.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% إلى 97.877 نقطة بعد أن لامس هذا الأسبوع 97.623 نقطة، أدنى مستوى منذ 27 فبراير، ويتجه لخسارة أسبوعية بنحو 0.3%.

وارتفع اليورو 0.5% إلى 1.17808 دولار، بينما انخفض الدولار أمام الين 0.2% إلى 156.695 ين وسط متابعة لتدخلات طوكيو لدعم العملة.

كما صعد الجنيه الإسترليني 0.6% إلى 1.3626 دولار، وارتفع الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.72455 دولار والنيوزيلندي 0.4% إلى 0.59615 دولار. وفي العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 80,046 دولارًا قرب ذروتها الأخيرة عند 82,793 دولارًا

