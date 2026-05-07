هاتف Mate 90 Pro Max من “هواوي” يأتي بميزة قديمة هامة

تستعد “هواوي” لإعادة إحياء مفهوم التقريب البصري الحقيقي بعيد المدى في الهواتف الذكية، وفق تسريبات جديدة تشير إلى أن هاتف Huawei Mate 90 Pro Max سيحمل كاميرا بيريسكوب بدقة تقريب بصري تصل إلى 10x، إلى جانب عدسة تقريب ثانية ضمن نظام تصوير متطور.

وإذا صحت هذه المعلومات، فستكون الخطوة بمثابة عودة قوية لفكرة بدأت تختفي تدريجياً من سوق الهواتف الرائدة، مع اعتماد معظم الشركات حالياً على المستشعرات عالية الدقة والتقريب الرقمي بدلاً من العدسات البصرية بعيدة المدى.

وكان هاتف Huawei Mate 80 Pro Max قد قدم سابقاً نظام تصوير مزدوج للتقريب، يضم كاميرا بيريسكوب بدقة 50 ميغابكسل مع تقريب بصري 4x، وأخرى بدقة مماثلة مع تقريب 6.2x، بحسب تقرير نشره موقع “gizmochina” واطلعت عليه “العربية Business”.

وتأتي التسريبات الجديدة بعد فترة قصيرة من استعراض “أوبو” لقدرات هاتف Oppo Find X9 Ultra، الذي استخدم مستشعراً بدقة 50 ميغابكسل مع عدسة بيريسكوب مكافئة لبعد بؤري 230 ملم، ما أتاح الحفاظ على مستوى عالٍ من التفاصيل حتى عند مستويات تقريب مرتفعة.

كما قدمت “أوبو” مفهوم التقريب الخالي من الفقدان حتى 20x عبر القص الذكي للمستشعر، وهو اتجاه يبدو أن “هواوي” تسعى إلى تطويره بطريقتها الخاصة.

وبحسب التسريبات، سيعتمد Mate 90 Pro Max على مستشعر رئيسي كبير بقياس 1 بوصة تقريباً، إلى جانب نظام التصوير XMAGE المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور والتقريب.

ورغم غياب التفاصيل الكاملة حول العتاد المستخدم في الكاميرا المقربة، فإن “هواوي” تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، إذ كان هاتف Huawei P40 Pro+ من أوائل الأجهزة التي قدمت تقريباً بصرياً حقيقياً 10x عام 2020، عبر تصميم يعتمد على طي مسار الضوء داخل جسم الهاتف.

ويرى مراقبون أن سلسلة Mate 90 قد تمثل عودة حديثة لهذا المفهوم، لكن مع تحسينات كبيرة في المستشعرات ومعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، اتجهت شركات أخرى إلى تقليل مستويات التقريب البصري لصالح مستشعرات أكبر.

فعلى سبيل المثال، أعادت “سامسونغ” تقديم تقريب بصري 10x مع هاتف Galaxy S21 Ultra، قبل أن تنتقل لاحقاً إلى تقريب 5x في Galaxy S24 Ultra لإفساح المجال لمستشعر أكبر بدقة 50 ميغابكسل.

وكان هاتف Pura 90 Pro Max قد قدم بالفعل قدرات تقريب متقدمة عبر كاميرا تيليفوتو بدقة 200 ميغابكسل، خاصة في تصوير الفيديو، فيما يُتوقع أن يدفع Mate 90 Pro Max هذه القدرات إلى مستوى جديد بفضل العدسة البيريسكوبية 10x وتقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

العربية نت