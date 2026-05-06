“أبل” ستدفع 250 مليون دولار لتسوية دعوى تأخر ميزات “سيري” الذكية

وافقت شركة أبل يوم الثلاثاء على تسوية بقيمة 250 مليون دولار في دعوى قضائية رفعها مساهمون بعد تأخر الشركة في طرح ترقيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدها الصوتي “سيري”.

وكانت الدعوى، التي رفعها بيتر لاندشفت في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا عام 2024، جاءت بعد أن أعلنت شركة أبل -وبدأت حملة إعلانية- عن مجموعة من تحديثات الذكاء الاصطناعي في مؤتمرها السنوي للمطورين في عام 2024، مشيرةً إلى أنها ستكون متاحة مع هواتف آيفون الجديدة في خريف ذلك العام.

لكن الهواتف طُرحت دون هذه الميزات، وهو ما قال المدعون إنه ألحق ضررًا بالمساهمين، بحسب “رويترز”.

وفي عام 2025، أعلنت “أبل” أن التحديث الشامل القائم على الذكاء الاصطناعي لمساعد “سيري” لن يصل قبل عام، وقد أكد المديرون التنفيذيون الآن أن الميزات الجديدة لسيري سيتم الكشف عنها خلال مؤتمر المطورين السنوي للشركة الشهر المقبل.

ولم تُقر “أبل” بأي خطأ في التسوية، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة القاضي.

وقالت “أبل” في بيان إنها أطلقت العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي الأخرى منذ إطلاق ما تسميه “Apple Intelligence” في 2024.

وأضافت في البيان: “توصلت أبل إلى تسوية لحل مطالبات تتعلق بتوافر ميزتين إضافيتين. لقد قمنا بحل هذه المسألة للتركيز على ما نجيده، وهو تقديم أكثر المنتجات والخدمات ابتكارًا لمستخدمينا”.

