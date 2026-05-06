سامسونغ تعيد تعريف النظارات الذكية في 2026

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق نظاراتها الذكية Galaxy Glasses في النصف الثاني من عام 2026، ضمن خططها للتوسع في سوق الواقع الممتد XR.

وتشير المعلومات إلى أن النظارات ستأتي بتصميم خفيف لا يتجاوز 50 غرامًا، وتعتمد على معالج Snapdragon AR1 وتقنيات الذكاء الاصطناعي من Google Gemini، مع التركيز على التفاعل الصوتي بدلًا من الشاشات.

كما ستضم كاميرا بدقة 12 ميغابكسل وميكروفونات ومكبرات صوت مدمجة، لدعم ميزات مثل الترجمة الفورية والمساعدة في التنقل والتعرف على البيئة المحيطة.

وبحسب التسريبات، ستعمل النظارات ببطارية صغيرة 155 ملي أمبير تكفي لعدة ساعات، مع اعتماد كبير على الهاتف الذكي، فيما لن تتضمن النسخة الأولى شاشة داخلية.

ويتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 379 و499 دولارًا، مع خطط لنسخة مستقبلية أكثر تطورًا مزودة بشاشة micro‑LED.

