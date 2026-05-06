النفط يهبط 4% مع تهدئة التوتر بمضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط بنحو 4 %، بعد عبور سفينتين تجاريتين مضيق هرمز وتصريحات أمريكية أكدت استمرار وقف إطلاق النار مع إيران رغم التوترات المتصاعدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.57 دولار أو 4 % لتبلغ 109.87 دولار، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.15 دولار أو 3.9 % إلى 102.27 دولار، بعد قفزة بنحو 6 % في الجلسة السابقة، في حركة وصفها محللون بأنها تصحيح فني عقب ارتفاعات قوية في الأيام السابقة.

في سياق متصل، يستعد مجلس الأمن لمناقشة مشروع قرار قد يفرض عقوبات على إيران، فيما أعلنت الولايات المتحدة تدمير زوارق وأهداف إيرانية خلال عمليات حماية السفن.

