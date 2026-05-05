أول تعليق من مسؤول عسكري إيراني رفيع على مهاجمة الإمارات مجددا

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصدر عسكري إيراني رفيع المستوى، أن طهران لا تخطط لمهاجمة الإمارات العربية، وليس لديها خطط حالية في هذا الشأن.

وقال المصدر: “ليس لدى إيران أي خطط لمهاجمة الإمارات”.وفي وقت سابق، ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أن حريقا متطورا شب في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية (فوز)، مشيرا إلى أنه ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة قادمة من إيران.وأكد المكتب الإعلامي لإمارة الفجيرة أن 3 أشخاص من الجنسية الهندية أصيبوا جراء استهداف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قوات الدفاع الجوي في البلاد اعترضت 3 صواريخ فوق مياهها الإقليمية، فيما سقط صاروخ رابع في البحر.

