جثمان الفنان الراحل هاني شاكر يصل مطار القاهرة اليوم

يصل مساء اليوم الثلاثاء جثمان الفنان الراحل هاني شاكر إلى مطار القاهرة على متن الرحلة رقم 800 وذلك في التاسعة مساء، وذلك تمهيدا لمراسم تشييع الجثمان والمقرر له غدا الأربعاء.

رحلة هانى شاكر الفنية

هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

ويعد واحدًا من أهم الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته كأحد رموز الطرب منذ السبعينيات، وأن يظل حاضرًا بقوة في وجدان جمهور الثمانينيات والتسعينيات، ثم يمتد تأثيره إلى الألفينات وما بعدها، رغم التحولات الكبيرة التي شهدتها الساحة الغنائية.كما وصلت ألبوماته الي قرابة ال 30 ألبومًا غنائيًا والتي لاقت نجاحًا كبيرًا على مدار سنوات اشتهر فيها بلقب أمير الغناء العربي وذلك بسبب حفاظه على الإرث الذي ورثه من عمالقة الغناء حيث كان بمثابة النقطة التري تربط ما بين جيل عظماء مثل عبد الحليم حافظ وام كلثوم وملحنين بحجم بليغ حمدي و محمد الموجي الي الاجيال التي تلتها واستطاع دوماً أن يستمر فى مكانته محترماً فنه وكلمات اغانيه وألحانه فاحترمه الجمهور .

مسيرة فنية كبيرة على مدار عقود

على مدار مسيرته، قدم هاني شاكر أكثر من 600 أغنية وأصدر30 ألبومًا غنائيًا من أبرزها: اليوم جميل، كن فيكون واسم علي الورق، وأغلى بشر وبعدك ماليش وأحلى الليالي وقربني ليك وبحبك يا غالي و بحبك أنا وجرحي أنا وياريتني والحلم الجميل و تخسري و ليه منحلمش و ولا كان بأمري وقلبى ماله وكله يهون و صدقني و شاور وبعشق ضحكتك وهوه اللي اختار ومن غير ليه وحكاية كل عاشق ومعاك ووصلنا لفين وعلى الضحكاية وصدقيني ولا يا حبيبي و الحب ملوش كبير وكده برضه يا قمر وتسلملي عيونه و ياريتك معايا.

كما خاض تجارب تمثيلية في أفلام مثل “عندما يغني الحب” و”هذا أحبه وهذا أريده”، وشارك في مسرحيات أبرزها “سندريلا والمداح”.تولى هاني شاكر منصب نقيب الموسيقيين المصريين في عام 2015، حيث اتخذ خلال فترته عدة إجراءات وقرارات بهدف تنظيم وتطوير الساحة الفنية.

جوائز وتكريمات حصل عليها هاني شاكر

حصل الفنان هاني شاكر على العديد من الأوسمة والجوائز المحلية والدولية، منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من تونس، ووسام القدس من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، إلى جانب تكريمه في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية داخل مصر وخارجها.

هانى شاكر ورحيل ابنته دينا

تزوج هاني شاكر من السيدة نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها ابنته دنيا وابنه شريف وكانت حياته مليئة بالمحطات الصعبة، والتي نجحت في صنع شخصيته الفنية وصلابته، ويظل وفاة ابنته دينا من أصعب المحن التي تعرض لها، لافتًا إلى أنه عاش بعد ذلك واحدة من أصعب مراحل حياته مع مرض ابنته دينا، التي أصيبت بمرض السرطان، قبل أن ترحل بعد رحلة طويلة مع الألم، رغم تمسكها الشديد بالحياة وإيمانها بالأمل حتى اللحظات الأخيرة، قائلاً :لما تشوفي حد قدامك متمسك بالحياة لازم تحسيه إن عندك أمل زيه، كانت بتحب الحياة جدًا وبتحب ولادها أوي”.

وتابع :ربنا ما يوري حد فراق الضنا، إحساس صعب جدًا، إنك توصلي إنك تدفني جزء منك بإيدك، لآخر لحظة كان عندي أمل إن ربنا يشفيها”، كما تحدث عن زوج ابنته الراحلة، مؤكدًا أنه يعتبره بمثابة ابن له، ولا توجد أي خلافات بينهما، مشيرًا إلى أنه تزوج ويقيم بالقرب من العائلة حتى يتمكن الأحفاد من زيارته باستمرار.

