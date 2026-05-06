“ميتا” تعيد ابتكار المساعد الذكي بمشروع جديد

تسعى شركة ميتا إلى توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير مساعد رقمي جديد قادر على تنفيذ المهام اليومية بشكل تلقائي، في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً داخل الشركة في ظل تزايد الضغوط من المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاستثمار في هذا القطاع

وتختبر ميتا حسب ما نقلته فاينانشال تايمز، داخلياً أدوات تعتمد على نموذج Muse Spark، مصممة لاتخاذ القرارات والتصرف نيابة عن المستخدم، في محاولة لتقديم تجربة مشابهة لوكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على التعلم وربط البرمجيات والأجهزة دون تدخل بشري كبير.

وفي سياق متصل، ذكرت ذا إنفورميشن أن الشركة تعمل على تطوير وكيل ذكي آخر يحمل الاسم الرمزي Hatch، مع خطط لاستكمال الاختبارات الداخلية بحلول نهاية يونيو، إلى جانب مشروع لدمج أداة تسوق جديدة داخل إنستغرام قبل نهاية العام.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع رفع ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي، ما يشير إلى استعدادها لضخ استثمارات إضافية في بنية الذكاء الاصطناعي، رغم الانتقادات المتزايدة عالمياً لتأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين الشباب.

أخبار 24