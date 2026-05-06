تفاصيل جديدة تكشف ملابسات اختفاء جنود أمريكيين خلال مناورات في المغرب

أفادت شبكة CBS نقلا عن مصدر في البنتاغون أن جنودا أمريكيين فقدوا خلال مناورات “الأسد الإفريقي” في المغرب ربما لقوا حتفهم غرقا في المحيط الأطلسي.

وبحسب المصدر ذاته، كانت المجموعة العسكرية في نزهة برية خلال أوقات فراغها خارج أوقات التدريب الرسمية، حين سقط أحد الجنود من صخرة شاهقة مباشرة في مياه المحيط.

وما إن حاول زميله إنقاذه حتى اجتاحته موجة عاتية على الفور، فيما خاض جندي ثالث محاولة إنقاذ فاشلة قبل أن يُفلح في الوصول إلى الشاطئ سباحةً، ليغدو الشاهد الوحيد على الحادثة.

وكانت السلطات قد نفت في وقت سابق أي صلة للحادثة بعمل إرهابي أو أمني مدبر، مشيرة إلى أن الجنديين شوهدا آخر مرة بالقرب من صخرة ساحلية مجاورة لميدان التدريب في منطقة كاب دراع.

وتتواصل عمليات البحث بمشاركة واسعة من القوات المغربية والأمريكية، إذ تجوب المنطقة طائرات وطائرات مروحية وطائرات مسيرة، فيما يمشط غواصون عسكريون ومتسلقون التضاريس الصخرية الوعرة، في ظل تعبئة ما وصفته السلطات بـ”الموارد البشرية والتقنية الضخمة” لإنجاح العملية.

المصدر: تاس