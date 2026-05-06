“أنثروبيك” تضخ 200 مليار دولار في جوجل كلاود خلال 5 سنوات

كشفت تقارير أن شركة أنثروبيك تعهدت بإنفاق نحو 200 مليار دولار على خدمات جوجل كلاود خلال خمس سنوات، في إطار اتفاق حديث يعكس تصاعد المنافسة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن هذا الالتزام الضخم يمثل أكثر من 40% من الإيرادات المتراكمة التي أعلنتها ألفابت للمستثمرين مؤخرًا، ما يشير إلى اعتماد متزايد على عملاء الذكاء الاصطناعي في نمو قطاع الحوسبة السحابية.

وجاءت هذه الأنباء لتدفع أسهم ألفابت للارتفاع بنحو 2%، وسط تفاؤل المستثمرين بتوسع أعمال الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وفي سياق متصل، أبرمت أنثروبيك اتفاقًا في أبريل مع جوجل وشركة برودكوم لتوفير قدرات حوسبة ضخمة تعتمد على وحدات معالجة الذكاء الاصطناعي (TPU)، مع توقع بدء التشغيل في 2027.

كما تعتزم ألفابت استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في أنثروبيك، في خطوة تعمّق الشراكة بين الطرفين رغم كونهما منافسين في سوق الذكاء الاصطناعي.

وتشير البيانات إلى أن عقود شركات مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي تمثل أكثر من نصف الطلبات المتراكمة لدى كبار مزودي الخدمات السحابية، من بينهم أمازون ويب سيرفيسز ومايكروسوفت أزور.

وتأتي هذه التطورات في ظل طلب متزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل “كلود”، ما يدفع الشركات إلى توقيع صفقات ضخمة لتأمين قدرات الحوسبة، وسط منافسة شرسة تشمل أيضًا شركات مثل إنفيديا.

