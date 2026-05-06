رئيس “أوبن إيه آي”: ماسك سعى لجمع 80 مليار دولار لاستعمار المريخ

أدلى رئيس شركة أوبن إيه آي غريغ بروكمان بشهادته أمام محكمة يوم الثلاثاء قائلًا إن إيلون ماسك أيد تحويل شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إلى شركة ربحية لكنه أراد السيطرة الكاملة عليها لأسباب منها مساعدته في جمع 80 مليار دولار لاستعمار كوكب المريخ.

وخلال مرافعة أحد محامي “أوبن إيه آي”، قال بروكمان إن ماسك أراد في عام 2017 أن تغير “أوبن إيه آي” هيكلها المؤسسي لأنه كان من الصعب جدًا على منظمة غير ربحية جمع المبلغ المالي الذي تحتاجه لبناء نماذج ذكاء اصطناعي متطورة.

وقال بروكمان إن ماسك، مؤسس تسلا وسبيس إكس، أوضح أنه يريد أن يصبح رئيسًا لـ”أوبن إيه آي” إذا حدث ذلك، بحسب “رويترز”.

وأوضح أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي الحالي لأوبن إيه آي، كان المرشح الوحيد الآخر.

وتحدث بروكمان عن اجتماع احتد فيه ماسك بشدة مطالبًا بحصة مسيطرة في “أوبن إيه آي” بسبب خبرته في مجال الشركات. ونقل بروكمان عن ماسك قوله إنه يعتزم استخدام تلك الحصة لبناء مدينة مكتفية ذاتيًا على كوكب المريخ.

وأضاف بروكمان أن ماسك “قال إنه يحتاج إلى 80 مليار دولار لإنشاء مدينة” على كوكب المريخ.

وتابع قائلًا: “في النهاية، كان يحتاج إلى السيطرة الكاملة” مشيرًا إلى أن ماسك قال إنه سيكون صاحب القرار بشأن توقيت تخليه عن السيطرة الكاملة على الشركة.

وأقام ماسك، الذي شارك في تأسيس “أوبن إيه آي”، دعوى قضائية ضد الشركة على أساس أنها تحولت بشكل غير صحيح إلى شركة ربحية وتخلت عن أهدافها الخيرية مطالبا بضرورة أن تعود منظمة غير ربحية.

وربما تحدد هذه المحاكمة، التي دخلت أسبوعها الثاني في إحدى قاعات المحاكم بكاليفورنيا، مستقبل “أوبن إيه آي” التي أطلقت ثورة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي بعد إنتاج روبوت الدردشة “شات جي بي تي” في أواخر عام 2022.

وقال بروكمان في المحكمة إن “أوبن إيه آي” تخطط لإنفاق 50 مليار دولار على موارد الحوسبة في 2026.

