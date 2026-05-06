4 ملايين جنيه.. بلوغر ادعت مكافحة السرطان لجمع التبرعات في مصر

ضجت مواقع التواصل في مصر خلال الأيام الماضية بقصة فتاة ادعت إصابتها بالسرطان، وجمعت تبرعات قدرت بملايين الجنيهات دون وجه حق، لتتحول قصتها من نموذج إنساني مؤثر إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.

وتحولت البلوغر دنيا فؤاد في وقت قصير إلى محور حديث الجمهور، بعدما قدمت نفسها عبر منصاتها كحالة إنسانية تعيش معاناة قاسية مع مرض السرطان، واعتمدت في محتواها على سرد يوميات مؤلمة ومقاطع مؤثرة، ما دفع آلاف المتابعين للتفاعل معها والتعاطف مع قصتها، حتى أصبحت حديث الرأي العام

صحفية كشفت القصة

ومع اتساع دائرة الانتشار، انهالت التبرعات بشكل لافت، في ظل ثقة كبيرة من الجمهور الذي تابع تفاصيل حالتها أولاً بأول. لكن هذه الصورة بدأت تتصدع تدريجياً، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل لقطات تشير إلى امتلاكها مظاهر معيشية لا تتناسب مع روايتها، ما فتح باب الشكوك حول كيفية إنفاق الأموال التي تلقتها.

ومع تزايد التساؤلات، تصاعدت المطالبات بضرورة توضيح مصادر تلك التبرعات وطرق إدارتها، خاصة في ظل غياب أي إشراف رسمي. وفي سياق متصل، كشفت الصحافية ندى الجبالي، خلال ظهور إعلامي في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، تفاصيل مثيرة حول الواقعة، مؤكدة أنها كانت ضمن الداعمين في البداية قبل أن تكتشف – وفق روايتها – عدم صحة القصة.

وأشارت إلى أن مراجعة التقارير الصادرة عن “المركز الطبي العالمي” لم تظهر أي دليل على تلقي دنيا علاجاً كيمياوياً أو إشعاعياً، أو إصابتها بأورام خبيثة، رغم تأكيداتها المتكررة بخوضها رحلة علاج طويلة ومعقدة.

ملايين جنيه من التبرعات

وأضافت أنها واجهت البلوغر بهذه المعطيات، لتُقر – بحسب ما ذكرت – بأن ادعاءات المرض غير صحيحة، مطالبة بعدم كشف الأمر، مع تأكيد امتلاكها تسجيلات تدعم روايتها.

كما أوضحت أن إجمالي المبالغ التي جمعت تجاوز 4 ملايين جنيه، لافتة إلى أن هذه الأموال – وفق الاتهامات المتداولة – وجهت لشراء ممتلكات خاصة، من بينها سيارة وشقة، بينما كانت حالتها الصحية الفعلية لا تتجاوز إجراء عملية لاستئصال ورم ليفي، دون صلة بمرض السرطان.

وفي تطور جديد، قامت دنيا فؤاد بتسليم نفسها للجهات الأمنية، وذلك عقب القبض على زوجها ضمن مجريات التحقيق، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة.

القضية أعادت تسليط الضوء على خطورة استغلال القصص الإنسانية، خاصة المرتبطة بالأمراض الخطيرة، لتحقيق مكاسب شخصية، وسط مطالب متزايدة بفرض رقابة أكثر صرامة على حملات التبرع المنتشرة عبر الإنترنت.

اليوم السابع