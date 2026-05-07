هل المحمول «أبو زرارير» أكثر أمانا من «السمارت فون»؟

هل الهواتف العادية أكثر أمانًا من الهواتف الذكية؟ من سجل مواقعك إلى عادات تصفحك وحتى صوتك، تجمع الهواتف الذكية كميات هائلة من البيانات الشخصية، غالبًا دون علمك الكامل، ففي عالم يتسم بتزايد المراقبة والإعلانات الموجهة والاتصال الدائم بالإنترنت، أصبحت حماية خصوصيتك مصدر قلق بالغ، وباختصار شديد، هل الهواتف العادية أكثر أماناً من الهواتف الذكية؟

نعم، بشكل عام، توفر الهواتف العادية خصوصية وأمانًا أفضل من الهواتف الذكية، نظرًا لافتقارها إلى متاجر التطبيقات، والاتصال الدائم بالإنترنت، وإمكانية تتبع جهات خارجية، فإنها تكشف بيانات شخصية أقل بكثير وتقلل من الطرق التي يمكن للمجرمين من خلالها جمع معلوماتك، حيث تُشكل الهواتف البسيطة مساحة هجوم أصغر بكثير ومخاطر مراقبة أقل مقارنة بالهواتف الذكية الحديثة.

ما الذي يجعل الهاتف الذكي يشكل خطراً على الخصوصية؟

صُممت معظم الهواتف الذكية الحديثة لتكون متصلة بالإنترنت باستمرار، حيث تقوم بجمع البيانات ونقلها ومزامنتها في الخلفية بشكل متواصل، ورغم أن هذا يُحسّن من سهولة الاستخدام والتخصيص، إلا أنه يُعرّض المستخدمين أيضاً للتتبع والمراقبة وجمع البيانات بشكل مستمر، مما يُمكّن العديد من الشركات من تحقيق الربح من ذلك، وفيما يلي السبب الذي يجعل الهواتف الذكية مصدر قلق كبير فيما يتعلق بالخصوصية:

اتصال دائم بالإنترنت

نادراً ما تكون الهواتف الذكية غير متصلة بالإنترنت، سواءً أكان ذلك لمزامنة التطبيقات، أو التحقق من الإشعارات، أو إرسال إشارات الموقع، فإن هاتفك يتصل باستمرار بالخوادم، حتى عندما لا تستخدمه، هذا الاتصال الدائم يفتح المجال واسعاً للتتبع والاختراق المحتمل.

تتبع الموقع (نظام تحديد المواقع العالمي GPS + التثليث عبر شبكة Wi-Fi)

حتى في حال إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لا يزال بالإمكان تحديد موقع هاتفك باستخدام إشارات الواي فاي وأبراج الاتصالات وتقنية البلوتوث ، تستخدم الهواتف الذكية عادةً مزيجًا من هذه التقنيات لتحديد موقعك بدقة عالية.

بحسب موقع “ذا مارك أب”، يجمع سماسرة البيانات في الولايات المتحدة بيانات الموقع من عشرات الملايين من الأجهزة ويبيعونها للمعلنين والحكومات وحتى جهات إنفاذ القانون، أحيانًا دون موافقة صريحة، كل خطوة تخطوها تُتتبع وتُستغل تجاريًا في سوق بيانات مواقع الهواتف المحمولة الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار.

أذونات التطبيق وجمع بيانات الطرف الثالث

تُعدّ التطبيقات من أكبر المتسببين في مشاكل خصوصية الهواتف الذكية، يطلب العديد منها الوصول إلى:

– جهات الاتصال

– ميكروفون

– آلة تصوير

– الملفات

– موقع

– تقويم.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة pCloud عام 2021 أن تطبيقات TikTok و Facebook و Instagram تجمع أكبر قدر من بيانات المستخدمين، وغالبًا ما يكون ذلك لأغراض الإعلانات الموجهة، في الواقع، تجني العديد من التطبيقات المجانية أرباحها ليس من الميزات، بل من بيع بيانات سلوك المستخدمين لشركات وساطة البيانات، “أي معلومات توافق على جمعها بواسطة تطبيق عند التسجيل يمكن تحليلها لصالحه، بل ومشاركتها، أنت توافق على ذلك بقبولك شروط وأحكام التطبيق.”

إمكانية الوصول إلى الميكروفون والكاميرا

تستخدم العديد من التطبيقات الميكروفون والكاميرا بشكل مباشر، بينما تُشغّل تطبيقات أخرى عمليات في الخلفية، ربما للاستماع إلى إشارات صوتية أو لتسجيل بيانات تحليلية مثل مستويات الصوت المحيط، لكن المشكلة تكمن في أن معظم المستخدمين قد لا يكونون على دراية كاملة بكيفية استخدام التطبيقات أو المواقع الإلكترونية المختلفة للكاميرا والميكروفون.

رغم كثرة نظريات المؤامرة، إلا أن الحقيقة هي أن بيانات الصوت تُستخدم لعرض إعلانات أفضل لك، ويبقى مصدر هذه البيانات، سواءً من المساعدين الصوتيين أو من خلال الاستماع السلبي، غير واضح في كثير من الأحيان.

هل الهواتف البسيطة محصنة ضد التتبع؟

ليس تماماً، لكنها خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح، حيث لا توفر الهواتف البسيطة إخفاء الهوية بشكل كامل أو تجعلك غير مرئي للنظام؛ فهي تقلل من كمية البيانات الشخصية التي يتم جمعها وتخزينها ونقلها مقارنة بالهواتف الذكية.

لا يزال تتبع أبراج الاتصالات ساريًا

حتى الهواتف البسيطة تتصل بشبكات الهاتف المحمول، مما يعني أنه يمكن تحديد موقعك عبر أبراج الاتصالات القريبة، هذه ليست حكرًا على الهواتف الذكية، بل هي جزء من آلية عمل شبكات الهاتف المحمول، تستطيع شركات الاتصالات تحديد موقعك التقريبي بناءً على قوة الإشارة وقرب الأبراج، حتى لو لم يكن جهازك مزودًا بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، “حتى الهاتف البسيط يمكن تتبعه إلى برج الاتصالات الذي تتواجد فيه..، إذا كنت قلقًا بشأن ذلك، فستحتاج إلى هاتف في حقيبة فاراداي .”

لذا، في حين أن الهواتف العادية ليست غير قابلة للتتبع، إلا أنها أقل دقة في التتبع من الهواتف الذكية المزودة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وشبكة Wi-Fi وتقنية Bluetooth التي تحدد موقعك باستمرار.

لا يوجد متجر تطبيقات ولا أدوات تتبع تابعة لجهات خارجية

من أبرز مزايا الهواتف البسيطة فيما يتعلق بالخصوصية أنها لا تحتوي على متاجر تطبيقات، وهذا يعني عدم وجود حزم تطوير برامج فيسبوك، ولا وحدات بكسل تيك توك، ولا مكتبات إعلانات لتتبع الموقع مخفية داخل تطبيق الطقس المفضل لديك

على الهاتف عادي:

لا توجد عمليات تعمل في الخلفية لتتبع سلوكك

لا تقوم أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي بجمع البيانات الوصفية.

لا توجد أذونات موقع لإدارتها بشكل خاطئ

هذا يعني أن بصمتك الرقمية أصغر بكثير .

لا تزال بعض الهواتف البسيطة تعاني من بعض العيوب في الاتصال.

من المهم توضيح أن الهواتف البسيطة ليست كلها متساوية.

تتمتع الأجهزة التي تعمل بنظام KaiOS بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، وتأتي مزودة بتطبيقات مدمجة مثل خرائط جوجل ويوتيوب، تُطمس هذه الأجهزة الحدود الفاصلة بين الهواتف الذكية والهواتف العادية، وقد تستمر في جمع بعض بيانات المستخدمين عبر خدمات مرتبطة بجوجل أو منصات تقنية كبرى أخرى.

