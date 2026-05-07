متصفح كروم على أندرويد يعزز الخصوصية بميزة جديدة

أعلنت “غوغل كروم” عن إضافة ميزة جديدة لمستخدمي متصفح كروم على نظام أندرويد تتيح لهم مشاركة الموقع التقريبي مع المواقع الإلكترونية بدلاً من الموقع الجغرافي الدقيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين ومنحهم تحكماً أكبر في بياناتهم.

وأوضحت الشركة أن بعض الخدمات لا تحتاج فعلياً إلى معرفة الموقع بدقة عالية، مثل مواقع الطقس أو الأخبار المحلية، حيث يكفي تحديد المنطقة التقريبية للمستخدم.

في المقابل، تظل مشاركة الموقع الدقيق متاحة للحالات التي تتطلب ذلك، مثل تطبيقات الملاحة أو طلبات التوصيل أو البحث عن أقرب ماكينة صراف آلي، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

وقالت “غوغل” في تدوينة رسمية إن الميزة الجديدة تمنح المستخدمين سيطرة أكبر على بيانات الموقع، مع الحفاظ على وظائف الخدمات التي تعتمد على تحديد الموقع الدقيق عند الحاجة.

كما كشفت الشركة عن خطط لتوسيع الميزة إلى نسخة سطح المكتب من كروم خلال الأشهر المقبلة، لكنها لم تحدد موعداً لإطلاقها على نظام iOS أو ما إذا كانت ستصل إليه أساساً.

وفي إطار دعم المطورين، تعتزم “غوغل” توفير واجهات برمجية جديدة (APIs) تسمح للمواقع الإلكترونية بطلب الموقع التقريبي فقط، أو توضيح الحالات التي تستوجب الوصول إلى الموقع الدقيق.

ودعت الشركة مطوري الويب إلى مراجعة احتياجاتهم الفعلية المتعلقة بالموقع الجغرافي، وعدم طلب بيانات دقيقة إلا عند الضرورة القصوى لتشغيل الخدمة.

وتُعد هذه الخطوة مكسباً إضافياً لمستخدمي أندرويد، خاصة مع تزايد المخاوف المرتبطة بجمع بيانات الموقع واستخدامها في الإعلانات أو تتبع النشاط الرقمي للمستخدمين.

العربية نت