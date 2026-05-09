ترامب يلوّح باستئناف مشروع الحرية فى مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت متأخر الجمعة، إن الولايات المتحدة قد تستأنف “العملية القصيرة” التي حملت اسم مشروع الحرية، والتي هدفت إلى توجيه السفن عبر مضيق هرمز، وفق شبكة CNN.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: “أعتقد أن مشروع الحرية جيد، لكن أعتقد أن لدينا أيضاً وسائل أخرى للقيام بذلك.. قد نعود إلى مشروع الحرية إذا لم تتحقق الأمور، لكنه سيكون مشروع الحرية بلس، أي مشروع الحرية، إضافة إلى أمور أخرى”.

وعلّق ترمب العملية بشكل مفاجئ، الثلاثاء، قائلاً في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن هناك “تقدماً كبيراً” نحو اتفاق لإنهاء الحرب التي شلت حركة الملاحة في المضيق.

