طريقة عمل باستا بقطع الجمبرى.. وصفة سريعة بطعم المطاعم

تُعد المكرونة أو الباستا بالجمبري من الأطباق التي تجمع بين الفخامة والبساطة في نفس الوقت، لذلك أصبحت من الوصفات المفضلة في المطابخ الحديثة حول العالم ومع الاتجاه المتزايد نحو إعداد أطباق المطاعم داخل المنزل، يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة بمكونات بسيطة ووقت قصير، مع نتيجة قريبة جدًا من الطعم الاحترافي، وفقًا لما نشر في موقع natashaskitchen، وهى..

طريقة عمل الباستا بقطع الجمبري

المكونات

– مكرونة ” سباجيتي أو حسب الرغبة”.

– جمبري مقشر ونظيف- فص ثوم مفروم.

– ملعقة زيت زيتون.

– ملعقة زبدة (اختياري لزيادة النكهة).

– عصير ليمون.

– ملح.

– فلفل أسود.

– بابريكا أو بهارات سي فود.

– كريمة طبخ أو صوص طماطم حسب الاختيار.

– بقدونس مفروم للتقديم.

طريقة تحضير الباستا بقطع الجمبري

– يتم سلق المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تصل لدرجة النضج المناسبة، ثم تُصفّى وتُترك جانبًا.

– في مقلاة على النار، يُضاف زيت الزيتون مع الزبدة حتى يذوب، ثم يُضاف الثوم ويُقلب بسرعة حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

– بعد ذلك يُضاف الجمبري ويُطهى لبضع دقائق حتى يتغير لونه ويصبح ذهبيًا خفيفًا.

– إضافة الصوص ويمكن اختيار نوع الصوص حسب الرغبة، مثل..

– صوص كريمي: بإضافة كريمة الطبخ مع رشة فلفل أسود وبابريكا أو صوص طماطم خفيف لمن يفضل الطعم الحاد والبسيط.

– ثم يُضاف عصير الليمون لتوازن النكهة وإبراز طعم الجمبري.

– تُضاف المكرونة إلى خليط الجمبري والصوص، ويتم التقليب جيدًا حتى تتشرب النكهة بالكامل.

– يتم تقديم الباستا ساخنة مع رشة بقدونس مفروم على الوجه، ويمكن إضافة جبن بارميزان لمذاق أغنى

