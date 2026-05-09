الشيخ محمد رفعت.. محمد فهيم يتحدث عن كواليس تجسيد شخصيته

يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل وميلاد الشيخ محمد رفعت، وهو الشيخ الذى لا يزال حتى الآن يلقب صوته بقيثارة السماء لما يميزه من موهبه حباه الله إياها، وخلال السطور التالية نتعرض إلى تصريحات من الفنان محمد فهيم الذى أدى دوره ببراعة خلال أحداث فيلم الوصية.

تصريحات محمد فهيم

الفنان محمد فهيم وأثناء استضافته ببرنامج منى الشاذلي “معكم” على شاشة قناة on، أكد أن التحضير لم يكن سهلاً وأن أكثر ما لفت الناس كان كيف ظهر بشكل الكفيف إلى هذا الحد المتطابق مع الشيخ الراحل.

محمد فهيم أكد أنه شعر بأنه كفيف بالفعل وذلك بعدما وضع عدسات خاصة على عينه تظهر بالشكل المطلوب واللازم لتقريب الصورة للمشاهدين أولاً، وثانياً كانت تلك العدسات تجعله لا يتمكن من الرؤية بوضوح، وهو ما كان يجعله يشعر وأنه كفيف بالفعل.

مشوار حياته فى حفظ القرآن

الشيخ محمد رفعت (1882-1950) هو قارئ قرآن مصري شهير، لقب بـ”قيثارة السماء”، ولد بالقاهرة وفقد بصره في سن الثانية، حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة، وافتتح الإذاعة المصرية عام 1934م، عُرف بصوته الشجي وزهده، وتوفي في 9 مايو 1950 مخلفاً إرثاً نادراً من التسجيلات القرآنية والابتهالات، أصيب بمرض في عينيه وهو في الثانية من عمره أدى إلى كف بصره، حفظ القرآن في “كُتّاب” مسجد فاضل باشا بدرب الجماميز في سن الخامسة، وتتلمذ على يد الشيخ محمد حميدة، ثم درس القراءات على الشيخ عبد الفتاح هنيدي، توفى والده وهو في التاسعة، ليتحمل مسئولية أسرته، بدأ القراءة في سن الرابعة عشرة في مسجد فاضل باشا واكتسب شهرة واسعة.

