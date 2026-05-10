الاتحاد الأوروبي يمنح جوجل مهلة إضافية لمعالجة مخاوف المنافسة

أعلنت المفوضية الأوروبية أن الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي منحت شركة جوجل مزيدًا من الوقت لمعالجة المخاوف المتعلقة بتحقيقات المنافسة الجارية، بعدما اعتبرت أن المقترحات السابقة التي قدمتها الشركة لم تكن كافية.

استمرار المفاوضات بين جوجل والمفوضية

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، إن جوجل تواصل التعاون مع المفوضية للدفاع عن موقفها والعمل على تقديم حلول تعالج المخاوف التي أثيرت خلال التحقيق والنتائج الأولية.

وأضاف أن الحلول التي قدمتها الشركة حتى الآن ليست قوية بما يكفي، ولذلك تم منح جوجل مهلة إضافية لمواصلة المناقشات مع المفوضية الأوروبية بهدف الوصول إلى تسوية تلبي مصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين.

المفوضية الأوروبية تؤكد التزامها بحماية المنافسة

وتتولى المفوضية الأوروبية مسؤولية تطبيق قوانين المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت قد وجهت اتهامات إلى جوجل بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وهو التشريع الذي يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى على السوق الأوروبية.

وتعمل المفوضية حاليًا على وضع اللمسات النهائية لقرارها بشأن القضية، والذي قد يتضمن فرض غرامة مالية على جوجل.

اليوم السابع