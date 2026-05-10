أمانة الباحة فى السعودية تنفذ أكثر من 7 آلاف جولة رقابية صحية خلال أبريل 2026

نفّذت أمانة منطقة الباحة فى السعودية، ممثلةً في إدارة الرقابة الصحية ورقابة الأسواق، خلال شهر أبريل 2026م، جولات رقابية مكثفة على المنشآت الصحية والتجارية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية وحماية المستهلك.

كم بلغ حجم الزيارات الرقابية؟

وأوضحت الأمانة أن إجمالي الزيارات الصحية على الأسواق بلغ (7493) زيارة، إلى جانب تنفيذ (340) زيارة إيرادية، و(20) زيارة على السكن الجماعي، فيما جرى سحب (20) عينة للفحص والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة.

وبيّنت أن الحملات الرقابية أسفرت عن تسجيل (891) مخالفة، وإصدار (366) إنذارًا، إضافةً إلى إغلاق (18) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، ومصادرة (72) كيلوجرامًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الأمانة (73) بلاغًا عبر مركز البلاغات (940)، جرى التعامل معها وفق الإجراءات النظامية، إلى جانب تنفيذ (15) جولة من خلال اللجان المشتركة، ورصد (140) من الباعة الجائلين ضمن أعمال المتابعة الميدانية.

وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرار تكثيف جولاتها الرقابية على مدار الساعة؛ بما يسهم في رفع مستوى السلامة الصحية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان في تحسين المشهد الحضري، وحماية الصحة العامة.

