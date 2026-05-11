كيفية نقل محادثات واتساب بين أندرويد وiOS.. خطوات للحفاظ على الدردشات

أصبح تطبيق WhatsApp جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية لملايين المستخدمين حول العالم، لذلك يواجه كثيرون مشكلة عند تغيير الهاتف، خاصة عند الانتقال بين أجهزة Android وiOS، خوفًا من فقدان المحادثات أو الصور أو الملفات المهمة، وخلال السنوات الأخيرة، وفّرت واتساب أدوات رسمية تساعد المستخدمين على نقل سجل الدردشات بين النظامين بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى تطبيقات خارجية قد تعرّض البيانات للخطر.

نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون

إذا كنت تنتقل من هاتف أندرويد إلى هاتف Apple آيفون، فستحتاج أولًا إلى تحميل تطبيق “Move to iOS” على جهاز أندرويد، وهو التطبيق الرسمي الذي طورته آبل لتسهيل نقل البيانات بين النظامين، وتتطلب عملية النقل أن يكون الهاتفان متصلين بنفس شبكة الواي فاي، مع التأكد من استخدام نفس رقم الهاتف على واتساب في الجهاز الجديد، فبعد تشغيل الآيفون الجديد، سيظهر خيار “نقل البيانات من أندرويد”، ومن خلاله يمكن ربط الهاتفين ببعضهما ثم اختيار نقل بيانات واتساب ضمن الملفات المراد نقلها، وبمجرد انتهاء العملية، سيتم تثبيت واتساب على الآيفون، وعند تسجيل الدخول بنفس الرقم ستظهر جميع المحادثات والوسائط التي تم نقلها مسبقًا.

خطوات نقل المحادثات من آيفون إلى أندرويد

أما عند الانتقال من آيفون إلى هاتف أندرويد، فقد وفرت واتساب دعمًا رسميًا لهذه العملية بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ويحتاج المستخدم إلى استخدام كابل توصيل مباشر بين الهاتفين أثناء الإعداد الأولي للهاتف الأندرويد الجديد، مع التأكد من تثبيت أحدث إصدار من واتساب على الجهازين، وخلال عملية الإعداد، سيظهر خيار نقل بيانات واتساب من الآيفون، وبعد الموافقة على بدء النقل سيتم نسخ المحادثات والصور ومقاطع الفيديو إلى الهاتف الجديد بشكل آمن، وفي النهاية، يمكن تسجيل الدخول إلى واتساب على أندرويد باستخدام نفس الرقم لاستعادة جميع البيانات المنقولة.

ما الذي يتم نقله بين الهاتفين؟

تشمل عملية النقل عادة المحادثات الشخصية، الصور، مقاطع الفيديو، الرسائل الصوتية، المستندات، والمجموعات، بينما قد لا يتم نقل بعض العناصر مثل سجل المكالمات أو اسم العرض في بعض الحالات، كما تؤكد واتساب أن البيانات المنقولة تظل مشفرة بالكامل أثناء عملية النقل، للحفاظ على خصوصية المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به إلى الرسائل.

نصائح مهمة قبل بدء عملية النقل

قبل بدء نقل المحادثات، يُفضل التأكد من وجود مساحة تخزين كافية على الهاتف الجديد، بالإضافة إلى شحن الجهازين بنسبة مناسبة لتجنب انقطاع العملية أثناء النقل، كما يُنصح بعمل نسخة احتياطية حديثة من محادثات واتساب على الهاتف القديم، سواء عبر Google Drive أو خدمة Apple iCloud، لضمان عدم فقدان أي بيانات مهمة في حالة حدوث مشكلة أثناء النقل.

