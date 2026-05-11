لو البطاطس نبتت هل يمكن تناولها.. اعرف آراء الخبراء

في الكثير من الأحيان عند تخزين البطاطس تبدأ بعض البراعم الخضراء في الظهور على سطحها، وهو ما يثير التساول حول انك كانت تلك البطاطس مازالت أمنة للأكل أم لا.

ونشر موقع “Very well health” الطرق الصحيحة للتعامل مع البطاطس في تلك الحالة، وكيفية تخزينها بشكل سليم.

هل البطاطس المنبتة آمنة للأكل؟

تحتوي البطاطس على مركبات تُسمى جليكوالكالويدات، وهي جزء من نظام الدفاع في النبات الذي يساعده على حمايته من الفطريات والحشرات، و في البطاطس غير المنبتة، تكون هذه السموم عادةً ضمن مستويات آمنة للإنسان وغير ضارة، مع ذل، عندما تبدأ البطاطس بالإنبات، قد تصل الجليكوالكالويدات إلى مستويات سامة، وتصبح غير صالحة للأكل، بغض النظر عن طريقة تحضيرها .

تميل الجليكوالكالويدات إلى التمركز في البقع الخضراء والمناطق المتضررة وفي قشور البطاطس ، وقد يؤدي تقشير البطاطس وإزالة البراعم الصغيرة أو البقع الخضراء إلى إزالة ما بين 30 و80% من محتوى السموم، لكن البطاطس التي تحتوي على براعم كثيرة، وبقع خضراء عديدة، ولون أخضر تحت القشرة، تشير إلى أن الجليكوالكالويدات موجودة بكثرة داخلها، وربما لا تكون آمنة للأكل.

علامات تدل على ضرورة التخلص من البطاطس

افحص حبات البطاطس بحثًا عن علامات تدل على مستويات سامة من الجليكوالكالويدات. إذا كانت حبات البطاطس تحمل أيًا من الخصائص التالية، فقد حان وقت التخلص منها:

-إنبات ملحوظ، سيقان تنمو منها أوراق من العيون

-بقع خضراء أكبر، لون أخضر في العينين، لون أخضر خفيف تحت الجلد

-مناطق العفن التي تكون أغمق لوناً وأكثر ليونة أو تحتوي على العفن

-رائحة قوية مسكية أو ترابية أو كريهة

-علامات واضحة على التلف والكدمات

ما هي مخاطر تناول البطاطس المنبتة؟

عند تناولها بكميات كبيرة، تؤثر السموم الموجودة في البطاطس المنبتة بشكل أساسي على الأمعاء والجزء السفلي من الجهاز الهضمي، قد تظهر أعراض التسمم بالجليكوالكالويدات في غضون ساعات إلى يوم أو أكثر من تناولها، والتي تشمل:

-تقلصات في البطن

-طعم مر في الفم

-دوخة

-صداع

-غثيان

-إحساس حارق في الحلق

-التقيؤ

قد تكون الجرعات العالية جدًا من الجليكوالكالويدات قاتلة. ويشير الباحثون إلى أن التسمم الحاد قد تسبب في غيبوبة وفشل قلبي أو توقف القلب.

عادةً ما تختفي أعراض التسمم بالجليكوالكالويدات من تلقاء نفسها في غضون يومين، لكن أخبر طبيبك إذا استمرت الأعراض لفترة أطول أو تفاقمت.

نصائح للتخزين الآمن

يساعد تخزين البطاطس بشكل صحيح على منع إنباتها وتراكم السموم فيها، إليك الخطوات التي تساعدك في الحفاظ عليها طازجة وآمنة للأكل:

اشترِ فقط ما تحتاجه: شراء البطاطس بكميات صغيرة، بدلاً من تخزينها، يقلل من خطر التلف.

تجنب الضوء المباشر: يزيد ضوء الشمس والضوء الاصطناعي بشكل ملحوظ من محتوى الجليكوالكالويد، لذلك خزن البطاطس في أماكن مظلمة مثل الأدراج والخزائن والدواليب أو في المرآب.

تنظيم درجة الحرارة: يُفضّل عدم تبريد البطاطس أو تجميدها إلا بعد طهيها. درجات حرارة التخزين المثالية باردة وليست شديدة البرودة: بين 42 و 55 درجة.

تجنب تعريض البطاطس للحرارة: فارتفاع درجات الحرارة يزيد من احتمالية إنباتها. لذا، احفظها بعيدًا عن أجهزة التدفئة، وفتحات التهوية، والموقد، وأفران الميكروويف، أو أي أجهزة أخرى.

استخدم كيسًا مثقبًا: تأكد من تهوية البطاطس عند تخزينها؛ احتفظ بالبطاطس في كيس بلاستيكي به ثقوب للسماح بتدفق الهواء.

