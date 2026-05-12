“وول ستريت جورنال” تكشف عن دولة عربية “شنت هجمات على إيران بشكل سري”

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” مساء الاثنين أن “الإمارات العربية المتحدة نفذت ضربات عسكرية بشكل سري في إيران”.

وحسب ما نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن “وول ستريت جورنال”، شملت الضربات التي لم تعترف بها الإمارات علانية، هجوما على مصفاة تكرير في جزيرة “لاوان” الإيرانية في بداية شهر أبريل، تزامناً تقريباً مع الوقت الذي أعلن فيه الرئيس ترامب عن وقف إطلاق النار. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق هائل وتعطيل جزء كبير من القدرة الإنتاجية للمنشأة.

وذكرت إيران في ذلك الوقت أن مصفاة التكرير أصيبت في هجوم معادٍ، وأطلقت ردا على ذلك وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة والكويت.

وقال أحد المصادر التي تحدثت لصحيفة “وول ستريت جورنال” إن الولايات المتحدة لم تكن منزعجة من الهجوم، حيث إن وقف إطلاق النار لم يكن قد دخل حيز التنفيذ بشكل نهائي بعد، وقد رحبت بهدوء بمشاركة الإمارات وأي دولة خليجية أخرى ترغب في الانضمام إلى القتال.

ووفقا للصحيفة، فقد رفضت وزارة الخارجية الإماراتية التعليق على الضربات، لكنها أحالت إلى تصريحات سابقة أكدت فيها على حقها في الرد – بما في ذلك عبر الوسائل العسكرية – على الأعمال العدائية.

وقد ورد مؤخرا أن إسرائيل قامت في إطار الحرب، وعقب عمليات الإطلاق المتكررة من إيران، بنصب أنظمة دفاع جوي في الإمارات، ومن بينها بطارية “قبة حديدية” وأيضا منظومة الليزر “درع الضوء”.

المصدر: “يديعوت أحرونوت”