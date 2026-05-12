بابجي تعتذر للمسلمين عن يد القدير: نأسف لكم على الإساءة

سحبت لعبة ببجي موبايل بطاقة تُسمى يد الجبار أو يد القدير أو “Hand of the Almighty” من لعبتها عقب طرح تحديث PUBG Mobile 4.4، وقدمت اعتذارًا رسميًا بعد أن اعتبرها لاعبون مسلمون مسيئة دينيًا وطالبوا بإزالتها، وكان العنصر جزءًا من نظام جمع البطاقات الذي تم تقديمه في تحديث “تاج البطل” Hero’s Crown، وقد أعرب اللاعبون المسلمون عن قلقهم عبر صفحات ببجي موبايل الرسمية على فيسبوك، بما في ذلك صفحات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والفلبين، بالإضافة إلى أقسام مراجعات متجر التطبيقات، بحجة أن الاسم يُشير إلى أحد أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين.

ببجي تتراجع وتعتذر

جاء في رسالة نُشرت على صفحة PUBG Mobile العربية على فيسبوك:

تود ببجي موبايل أن توضح موقفها بشأن المخاوف التي أثيرت حول اسم أحد العناصر التي تمت إضافتها مؤخرًا داخل اللعبة، نحن نعتذر بصدق لجميع لاعبينا، ونقدر تمامًا الملاحظات التي وصلتنا من مجتمع لاعبينا، نحن نحترم قيم لاعبينا وتقاليدهم ومعتقداتهم، ونعرب عن أسفنا العميق لأي إساءة أو ضيق قد تسبب به هذا الأمر، وبناءً على ذلك، تم إزالة هذا العنصر فورًا من اللعبة.

في ببجي موبايل، نؤمن بأهمية احترام جميع الأديان والثقافات، ونسعى دائمًا لتوفير بيئة آمنة وشاملة لجميع اللاعبين، سنواصل الاستماع إلى مجتمعنا، ومراجعة المحتوى بعناية أكبر، وتعزيز آليات التدقيق والمراجعة الداخلية لضمان أن يكون محتوى اللعبة أكثر مراعاة واحترامًا لمختلف الأديان والثقافات والممارسات، نشكر لاعبينا على تنبيهنا لهذا الأمر، ونقدر حرصهم الدائم على مجتمع ببجي موبايل.

انتقادات سابقة للعبة

ليست هذه المرة الأولى التي تُثير فيها ببجي موبايل جدلاً دينياً، ففي مايو 2024، اعتذرت اللعبة بعد اعتراض لاعبين مسلمين على استخدام الخط العربي في فيديو ترويجي، وردّت الشركة قائلةً: “نأسف بشدة لإساءة هذا الأمر لبعض مُستخدمينا، نُدرك أهمية احترام المعتقدات والحساسيات الدينية المُختلفة، ولذلك قمنا بإزالة هذا العنصر، وفي عام 2020، سحبت ببجي موبايل نمط “الغابة الغامضة” بالكامل بعد اعتراض لاعبين مسلمين على ميزة تتطلب منهم الصلاة أمام التماثيل لاستعادة الصحة، وهو ما اعتبره الكثيرون شكلاً من أشكال عبادة الأصنام المُحرّمة في الإسلام

