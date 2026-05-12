ماهو واتساب بلس؟ وكيف يمكنك الاشتراك به وما هى أبرز مميزاته؟

بدأ تطبيق “واتساب” في اختبار خدمة اشتراك جديدة تحمل اسم “واتساب بلس”، وذلك لمجموعة محدودة من مستخدمي آيفون، ضمن خطة تهدف إلى تقديم مزايا إضافية تركز على تخصيص تجربة الاستخدام داخل التطبيق.

وتعتمد الخدمة الجديدة على إضافة مجموعة من خيارات التخصيص داخل “واتساب”، مثل تغيير الألوان والأيقونات والثيمات، دون أي تغيير في طريقة استخدام التطبيق الأساسية، حيث تظل وظيفة المراسلة كما هي.

ماهو واتساب بلس؟

ويتيح “واتساب بلس” للمستخدمين مزايا إضافية تشمل حزم ملصقات مميزة، وإمكانية تغيير شكل واجهة التطبيق بالكامل، إلى جانب رفع عدد المحادثات المثبتة إلى 20 محادثة بدلًا من العدد التقليدي، مع إمكانية التحكم في إعدادات عدة محادثات بشكل موحد.

ما الجديد الذى يوفره اشتراك واتساب بلس؟

كما يوفر الاشتراك نغمات رنين حصرية، وخيارات أوسع في تخصيص التنبيهات والمظهر العام للتطبيق، في محاولة لتقديم تجربة أكثر مرونة للمستخدمين الذين يفضلون تخصيص تفاصيل الاستخدام

كيف يمكن الاشتراك في واتساب بلس؟

حتى الآن، لا يزال “واتساب بلس” في مرحلة الإطلاق التجريبي المحدود، ومتاحًا لعدد معين من مستخدمي آيفون فقط، مع خطط لتوسيع الإتاحة لاحقًا، وتفاوت في الأسعار حسب الدولة، ولا يتوفر الاشتراك حاليًا لجميع المستخدمين، كما أنه غير متاح لمستخدمي واتساب بزنس

الانتباهة