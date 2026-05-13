أعراض فيروس هانتا و4 طرق للوقاية

أثار فيروس هانتا الذعر على مستوى العالم بعد تحذيرات طبية من خطورته وقدرته على التسبب في مضاعفات تنفسية حادة قد تصل إلى الوفاة في بعض الحالات، ويمكن لفيروس هانتا أن يصيب البشر ويسبب لهم أمراضًا خطيرة في جميع أنحاء العالم، كما ينتقل فيروس هانتا عن طريق ملامسة القوارض مثل الفئران، وخاصة عند التعرض لبولها وبرازها ولعابها، وفقاً لموقع CDC.

أعراض فيروس هانتا

فيروس هانتا مرض خطير قد يكون مميتاً تبدأ أعراض فيروس هانتا عادةً بالظهور بعد أسبوع إلى 8 أسابيع من ملامسة فأر مصاب، قد تشمل الأعراض المبكرة ما يلي:

– التعب

– الحمى

– آلام العضلات، وخاصة في مجموعات العضلات الكبيرة مثل الفخذين والوركين والظهر، وأحياناً الكتفين.

– الصداع

– الدوخة

– القشعريرة

– مشاكل في البطن، مثل الغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن

بعد مرور أربعة إلى عشرة أيام من المرحلة الأولى للمرض، تظهر الأعراض المتأخرة لمتلازمة الرئة القلبية تشمل هذه الأعراض السعال وضيق التنفس. وقد يشعر المرضى بضيق في الصدر نتيجة امتلاء الرئتين بالسوائل.

قد يكون مرض الرئة الخلالي مميتاً قد يموت 38% من الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تنفسية بسبب هذا المرض.

تشخيص فيروس هانتا

يُعدّ تشخيص فيروس هانتا لدى شخصٍ أُصيب به خلال أقل من 72 ساعة أمرًا صعبًا إذا أُجري الفحص الأولي قبل الكشف عن الفيروس، فغالبًا ما يُعاد الفحص بعد 72 ساعة من بدء ظهور الأعراض. تُشابه الأعراض المبكرة، كالحمى والصداع وآلام العضلات والغثيان والإرهاق، أعراض الإنفلونزا.

إذا كنت تشك في إصابتك بمرض فيروس هانتا، فاستشر طبيباً على الفور واذكر احتمال تعرضك للقوارض

هل يوجد علاج لفيروس هانتا؟

لا يوجد علاج محدد لعدوى فيروس هانتا يجب أن يتلقى المرضى رعاية داعمة، تشمل الراحة والترطيب وعلاج الأعراض.

الوقاية من فيروس هانتا

لتقليل خطر الإصابة بفيروس هانتا

– تجنب أو قلل من احتكاكك بالقوارض في منزلك أو مكان عملك

-أغلق الثقوب والشقوق في منزلك لمنع دخول القوارض.

– ضع مصائد داخل منزلك وحوله للحد من انتشار القوارض.

– تخلص من أي طعام يسهل الوصول إليه قد يجذب القوارض.

