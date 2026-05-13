تفعيل ميزة الوضع الاحترافى على فيسبوك.. كيف تحول حسابك الشخصى لمصدر ربح؟

أطلقت شركة “ميتا” ميزة تسمى “الوضع الاحترافي” (Professional Mode) لجميع المستخدمين، في أواخر عام 2022، إلا أن كثيرون من رواد الفيسبوك لايعلمون عنها شيئًا وهى ميزة خدمية تتيح للقارئ العادي الوصول إلى أدوات كانت محصورة فقط لمالكي الصفحات الكبيرة.

بتفعيل الوضع الاحترافي، يمكنك رؤية تحليلات دقيقة لمن يشاهد منشوراتك، والأهم من ذلك، التأهل لبرامج تحقيق الأرباح من المحتوى الذي تنشره، سواء كانت فيديوهات قصيرة أو منشورات تفاعلية، دون الحاجة لإنشاء صفحة منفصلة عن حسابك الذي يضم أصدقائك وعائلتك.

وفقًا لما نشره موقع The Verge، فإن هذا التحول يهدف إلى دعم “صناع المحتوى العفويين” الذين يشاركون يومياتهم ويرغبون في الاستفادة منها، وتلك الخطوات العملية جاءت وفق ما ورد على الموقع لتمكين المستخدم من الحفاظ على خصوصية أصدقائه مع السماح للجمهور العام بمتابعته، مما يخلق توازنًا بين الحياة الشخصية والفرص المهنية الرقمية التى يوفرها الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المشاهدات.

مميزات الأدوات الاحترافية للحساب الشخصى

عند الانتقال لهذا الوضع، ستحصل على “لوحة بيانات احترافية” تظهر لك نمو متابعيك ومدى تفاعلهم مع كل منشور، كما ستظهر لك ميزة “المتابعة” بدلاً من “إضافة صديق” للغرباء، مما يحمي خصوصية قائمة أصدقائك، بالإضافة إلى ذلك، يمنحك فيسبوك أدوات أمان متقدمة تساعدك في تصفية التعليقات المسيئة تلقائيًا باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، مما يجعل تجربتك في النشر أكثر إيجابية وأمانًا.

خطوات تفعيل الوضع الاحترافى فى دقيقة واحدة

يمكنك تفعيل هذه الميزة باتباع التسلسل التالي من هاتفك:

1- افتح تطبيق فيسبوك وانتقل إلى ملفك الشخصي (Profile).

2- اضغط على النقاط الثلاث (…) الموجودة بجانب زر “تعديل الملف الشخصي”.

3- ابحث عن خيار “تشغيل الوضع الاحترافي” (Turn on professional mode) واضغط عليه.

4- اضغط على “تشغيل” واتبع الخطوات لإكمال إعداد بياناتك العامة.

5- ابدأ بنشر محتواك وتابع “لوحة البيانات” لمعرفة مدى انتشارك.

