دراسة تربط إدمان الشاشات باضطرابات الأكل

ربطت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “لندن” الملكية، بين الاستخدام المفرط للهواتف الذكية واضطرابات الأكل لدى المراهقين، حيث أظهرت النتائج وجود علاقة واضحة بين ما يُعرف بـ”الاستخدام الإشكالي للهواتف” وزيادة السلوكيات الغذائية غير الصحية.

وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية ” JMIR” للصحة العقلية، أن المراهقين الذين يقضون وقتًا طويلًا على هواتفهم يعانون بشكل أكبر من أعراض مثل الإفراط في تناول الطعام أو الأكل العاطفي، إضافة إلى ظهور مؤشرات مرتبطة بما يُعرف بـ”إدمان الطعام”، حتى لدى أشخاص لم يتم تشخيصهم رسميًا باضطرابات الأكل.

وبيّن الباحثون أن الاستخدام اليومي المرتفع، خصوصًا الذي يتجاوز 7 ساعات، يرتبط بزيادة ملحوظة في عدم الرضا عن شكل الجسم، وهو عامل نفسي رئيسي يدفع إلى تبني سلوكيات غذائية مضطربة، ما يعزز العلاقة بين إدمان الشاشات والصحة النفسية والغذائية.

وأكّدت الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على ضرورة التدخل المبكر للحد من الاستخدام المفرط للهواتف بين الشباب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأجهزة الذكية، مشيرةً إلى أن العلاقة لا تعني بالضرورة سببًا مباشرًا، لكنها مؤشر قوي يستدعي الانتباه ووضع استراتيجيات وقائية.

