تصميم جديد للملفات الشخصية بـ “واتساب”

أطلقت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، تحديثًا جديدًا على نظام iOS يتضمّن إعادة تصميم واجهة الملفات الشخصية، من خلال إضافة تبويب مخصص يحمل اسم “You”، ليحل محل صفحة “الإعدادات” التقليدية.

ويعمل التبويب الجديد، وفقًا لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، على تسهيل الوصول إلى معلومات الحساب وإدارتها، حيث أصبح بإمكان المستخدمين التعرف بسرعة على الحساب النشط من خلال عرض صورة الملف الشخصي داخل التبويب الجديد.

كما تدعم هذه الإضافة أيضًا التوجه نحو استخدام أكثر من حساب على نفس الجهاز، حيث لا تقتصر على تغيير الشكل فقط، بل يتضمّن تحسينات في عرض البيانات، مع إضافة عناصر بصرية مثل صورة غلاف (Cover Photo) التي كانت سابقًا حصرية لحسابات الأعمال.

ويجري طرح الميزة تدريجيًا ضمن أحدث إصدار من التطبيق على App Store، حيث بدأت بالوصول إلى شريحة واسعة من المستخدمين، على أن تُتاح للجميع خلال الأسابيع المقبلة ضمن استراتيجية واتساب لتطوير الواجهة وتحسين تجربة الاستخدام.

